Alan Cumming está no elenco de voz de “Toy Story 5”

“Então, consideramos várias opções antes de chegarmos à que estamos usando. Mas as circunstâncias em que ele fala, quando vocês assistirem ao filme, farão vocês entenderem por que tínhamos tantas opções para escolher. O trabalho de dublagem é praticamente o mesmo, independentemente de onde você o faça ou da escala”, observou Cumming mais tarde. “Eu gosto muito porque isso te faz focar nas nuances e no timbre da sua voz, no seu sotaque e até na sua respiração. Obviamente, você não precisa se maqu Foto: Divulgação