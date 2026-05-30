‘Toy Story 5’ marca nova fase da franquia que redefiniu a animação nos cinemas

Anunciado oficialmente em fevereiro de 2023, o filme dá continuidade à história iniciada em 1995, quando “Toy Story” revolucionou a indústria cinematográfica ao se tornar o primeiro longa-metragem totalmente animado em computação gráfica 3D. O sucesso consolidou a Pixar como referência mundial em animação. Além do retorno de Woody e Buzz (dublados originalmente em inglês por Tom Hanks e Tim Allen), o novo longa também amplia o espaço de Jessie na narrativa, colocando a personagem entre os desta Foto: Toy Story 5 (2026) - Toy Story, franquia de filmes animados por computador - Divulgação