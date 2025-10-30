Toy Story 5: o que sabemos sobre a volta de Woody e Buzz

A volta de Woody e Buzz já tem data marcada. A Disney e a Pixar confirmaram a estreia de “Toy Story 5” no Brasil para 18 de junho de 2026. O novo capítulo da icônica franquia promete uma direção diferente, colocando os brinquedos clássicos em um conflito direto com a tecnologia moderna, sob o tema “toy meets tech”.

O final de “Toy Story 4” deixou muitos fãs com o coração apertado ao mostrar Woody se despedindo de Buzz Lightyear e do restante da turma para uma nova vida ao lado de Bo Peep. Essa separação levantou dúvidas sobre o rumo que a nova história poderia tomar.



Apesar da separação, a Pixar confirmou o retorno do caubói e do patrulheiro espacial. No entanto, a trama principal não será focada em seu reencontro, mas em um novo desafio para todos os brinquedos diante do crescente interesse das crianças por eletrônicos.

Qual será a história de Toy Story 5?

No novo filme, o protagonismo é de Jessie, que comanda os brinquedos no quarto de Bonnie. O grande conflito surge quando Bonnie se torna obcecada por seu novo tablet, chamado Lilypad, deixando seus brinquedos de lado.

A história explora a ameaça que a tecnologia representa para os brinquedos tradicionais e conta com a surpreendente aparição de 100 bonecos do Buzz Lightyear.

Uma das franquias de maior sucesso da Pixar estará de volta aos cinemas de todo Brasil em 2026. Toy Story chega à sua quinta obra e trará uma novidade tecnológica. Afinal, o vilão deste novo filme será um famoso dispositivo eletrônico, o tablet, chamado de LilyPad. Reprodução/Pixar Uma referência direta ao uso da tecnologia, na atualidade, que muitas das vezes tem feito as crianças perderem o interesse muito cedo pelos brinquedos. Divulgação Na arte conceitual, divulgada durante o Annecy International Animated Film Festival 2025, a franquia revelou as primeiras imagens de LilyPad. O personagem está ao lado do astronauta Buzz Lightyear e da cowgirl Jessie. Reprodução/Pixar De acordo com informações acerca do novo filme, que será lançado dia 19 de junho de 2026, LilyPad terá uma percepção bem diferente do que é melhor para Bonnie, dona dos brinquedos. Reprodução/Pixar Dubladora original da Jessie, Joan Cusack está de volta para esse filme, que deve focar bastante na cowgirl. Além disso, pretende mostrar como os brinquedos vem se sentindo cada vez mais deixados de lado em um mundo digital. Divulgação Além da atriz, Tom Hanks, dublador original do Woody, e Tim Allen, voz oficial de Buzz, também voltam. A produção será dirigida por Andrew Stanton, que esteve à frente de Procurando Nemo e Wall-E. Divulgação/Disney Pixar/Instagram @tomhanksworld Os principais dubladores brasileiros de Toy Story são: Marco Ribeiro, que dubla o Woody; Guilherme Briggs, que dá voz ao Buzz Lightyear; e Telma da Costa, que dubla a Betty. Divulgação Disney/Pixar Instagram @guilhermebriggs Pete Docter, diretor criativo da Pixar e animador supervisor do Toy Story original, celebrou os 30 anos da franquia que revolucionou a indústria da animação. Divulgação A franquia, criada pela Pixar Animation Studios e distribuída pela Walt Disney Pictures, é centrada na ideia de que brinquedos ganham vida quando os humanos não estão por perto. Divulgação/Pixar Assim, o primeiro filme, lançado em 1995, foi inovador por ser o primeiro longa-metragem de animação totalmente feito em computação gráfica. Divulgação Toy Story busca, então, abordar temas como amizade, crescimento, aceitação de mudanças e a importância de valorizar o presente. Divulgação A franquia cresceu com quatro sequências, filmes derivados, séries animadas, videogames e produtos licenciados. Divulgação Os personagens principais são um grupo diverso de brinquedos, incluindo o clássico Xerife Woody e o astronauta Buzz Lightyear. O grupo, então, embarca em ousadas aventuras que desafiam sua capacidade e trazem figuras únicas e carismáticas. Reprodução / Toy Story Todos os três primeiros títulos geraram orçamento de 320 milhões de dólares, arrecadando mais de 1.9 bilhão de dólares em todo o mundo, com recordes de bilheteria. Divulgação O terceiro da série é a segunda maior bilheteria de filme animado e a 32° maior bilheteria de todos os tempos. Toy Story 3, portanto, recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Fotografia, juntamente com A Bela e a Fera e Up. Reprodução/Pixar O enredo do primeiro filme gira em torno de Andy, que possui uma grande coleção de brinquedos. No seu aniversário, ele ganha um exemplar do astronauta Buzz Lightyear, que causa ciúmes em seu clássico caubói Woody. Divulgação No segundo título da franquia, lançado em 24 de novembro de 1999, John Lasseter seguiu como diretor da sequência. O enredo, desta vez, gira em torno do roubo de Woody por um colecionador de brinquedos chamado Al. Buzz. Divulgação / Pixar Toy Story 3, lançado em 2010, se passa dez anos após os eventos do segundo filme. O foco da obra, realizada por Lee Unkrich, foi a perda dos brinquedos quando Andy ingressou na universidade e lançou cerca de 150 novos personagens, segundo com Pixar. Divulgação Toy Story 3 arrecadou mais do que os dois primeiros filmes juntos, tornando-se o primeiro filme animado a ultrapassar 1 bilhão de dólares em bilheteria. Reprodução/Pixar Em agosto de 2010, superou Shrek 2, tornando-se o filme animado mais lucrativo de todos os tempos, sendo superado somente por Frozen em março de 2014. Divulgação Toy Story 4 foi lançado em 21 de junho de 2019, realizado por Josh Cooley. O enredo foca na missão de Woody e seus amigos, que se reúnem para resgatar o C.R. Um garfo de plástico que foi esquecido do lado de fora durante uma noite chuvosa. Divulgação/Pixar Lightyear é uma animação americana de ficção científica de ação produzida pela Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. Ela é um spin-off da série Toy Story, com foco no carismático brinquedo astronauta. Reprodução/ Toy Story Voltar Próximo

Elenco, equipe e novos personagens

A produção conta com nomes de peso da Pixar: Andrew Stanton (“Procurando Nemo”, “WALL-E”) assume a direção, com McKenna Harris como co-diretora e Jessica Choi como produtora.



O elenco de vozes original está de volta, com Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz), Joan Cusack (Jessie) e Tony Hale (Forky). Dentre as novidades no elenco, foram anunciados os atores Anna Faris, Ernie Hudson e Conan O'Brien em papéis ainda não revelados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata