BH inaugura primeira loja temática com produtos da Disney

A capital mineira tem agora uma loja com produtos licenciados da Disney. A Dream Store abriu as portas na última quarta-feira (10/9), no Botânico Shopping, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A unidade é a primeira de Minas Gerais e a 11ª da rede, e promete uma experiência completa para os fãs de todas as idades.

Com um investimento de mais de R$ 5 milhões, a loja oferece um universo de mais de 15 mil itens, entre licenciados da Disney, Warner, Universal e outras grandes marcas, além de produtos exclusivos e coleções especiais desenvolvidos pela própria Dream Store. São itens para crianças e adultos, que vão desde souvenirs, canecas, bichos de pelúcia, brinquedos, itens de beleza, vestuário até objetos de decoração e joias.

Em um espaço de 700 metros quadrados, a Dream Store pretende ser uma experiência para toda a família. Segundo o empresário Carlos Ricardo Oliveira, presidente da Dream Store, o projeto foi aprovado oficialmente pelo escritório da Disney Brasil. “Recebemos os representantes da Disney em nossa loja antes da inauguração”, comenta.

O empresário Carlos Ricardo veio de São Paulo para a inauguração da Dream Store, no Botânico Shopping Ellen Cristie/EM/D.A Press

A loja conta com seções separadas por personagens, área baby, brinquedos pedagógicos e até um parquinho na área externa com escorregador, balanço e parede de escalada. Entre as áreas exclusivas estão as dedicadas a Stitch, Princesas, Marvel, Toy Story, Cars, Mickey e Minnie, Donald, Rei Leão e Divertidamente.

Em breve, será inaugurada uma cafeteria com receitas especiais e sabores de milkshakes exclusivos. A intenção também é trocar as coleções de produtos várias vezes ao longo do ano, acompanhando os principais lançamentos do cinema e das séries de TV.

Carlos Ricardo conta que a entrega da loja foi feita em tempo recorde. “Em cinco meses de obras, a equipe instalou um mezanino de 5 toneladas, mais de 400 luminárias e um sistema de som com 18 caixas.” O resultado é um espaço com uma paleta de cores vibrantes, diferentes tipos de piso e uma fachada imponente de 320 metros quadrados com um arco gigante da Minnie no centro da loja.

ESTRATÉGIA DE MERCADO

A escolha de Belo Horizonte para a expansão da Dream Store faz parte de uma estratégia de mercado. “Nosso negócio é trazer experiências para as pessoas e o mineiro tem um perfil que valoriza o atendimento, ele é seletivo, acolhedor”, explica o empresário.



“BH está entre as principais capitais formadoras de opinião no país e tem um público consumidor que dita tendências. Por isso, chegar à cidade dentro de um projeto tão importante como o Botânico Shopping é muito especial para a Dream Store. O shopping é um empreendimento que tem grande potencial, com uma arquitetura de muito bom gosto e o conceito de promover experiências para toda a família, um local aberto, integrado à natureza, com vista para a Serra do Curral”, acrescenta.

Carlos Ricardo explica que a opção pelo Botânico Shopping para abrigar a primeira loja Dream Store na cidade atendeu a critérios como confiança e robustez do projeto.

“Em primeiro lugar, a Dream Store preza pelo comprometimento das pessoas e foi essencial estabelecer uma proximidade com os gestores do shopping. Esse é um empreendimento que tem grande potencial, com uma arquitetura de muito bom gosto e o conceito de promover experiências para toda a família, um local aberto, integrado à natureza, com vista para a Serra do Curral. Um espaço que tem tudo a ver com a nossa missão que é encantar e transformar a vida das pessoas de maneira positiva através dos nossos produtos e serviços”, ressalta.

“É com muita alegria que o Botânico Shopping recebe a primeira Dream Store de Minas Gerais. Trazer a magia da Disney para a nossa cidade e poder proporcioná-la para o nosso público nos enche de orgulho.Temos certeza que esse será um dos espaços mais visitados de Belo Horizonte e também contribuirá para a diversão em família no Botânico”, conclui Emílio Brandi, diretor do Grupo NS Participações e Investimentos, idealizador do Botânico Shopping.

A primeira loja Dream Store, inaugurada em São Paulo, tinha o conceito de loja da Disney, mas sem o contrato de uso da marca. Somente em 2020, com a abertura da terceira loja, o empresário conseguiu a parceria com a gigante do entretenimento, assinando o primeiro projeto com um arquiteto Disney no Brasil em uma loja no shopping Tamboré, em São Paulo.

Desde então, a Dream Store inaugurou, em 2023, a primeira Marvel Store fora de um parque no mundo, em Campinas (SP). Em 2024, com uma parceria com o grupo Bittencourt, a Dream Store estruturou um projeto de franquias. A meta ambiciosa é abrir 200 lojas e quiosques em cinco anos.