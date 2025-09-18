Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031
A Disney Cruise Line terá 13 navios em operação até 2031, ampliando a oferta de cruzeiros com itinerários pelo Caribe, Europa e Ásia.
A divisa?o de cruzeiros da The Walt Disney Company anunciou um processo de expansa?o que preve? 13 navios em operac?a?o ate? 2031. Atualmente, a frota conta com seis embarcac?o?es: Disney Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish e o Treasure.
Em 2025 sera? inaugurado o Disney Destiny e, em marc?o de 2026, o Disney Adventure, ampliando para oito o nu?mero de navios em atividade. Ate? 2031, a expectativa e? de mais cinco embarcac?o?es, que reforc?ara?o a presenc?a da marca em itinera?rios ja? consolidados, como Caribe, Bahamas e Europa, ale?m de novas rotas na A?sia, com sai?das programadas a partir de Singapura.
Segundo consultoras da Magic Blue Turismo, age?ncia especializada em destinos Disney, a expansa?o da frota esta? relacionada ao aumento da procura por cruzeiros que integram hospedagem, lazer e alimentac?a?o em um u?nico pacote.
“Nos cruzeiros Disney, esta?o inclui?dos acomodac?a?o, refeic?o?es, atividades de entretenimento e encontros com personagens”, explica Joice Ferreira, fundadora da Magic Blue Turismo e especialista em Disney Cruise Line.
Caracteri?sticas dos cruzeiros Disney
Os cruzeiros Disney oferecem atrac?o?es e servic?os voltados a perfis variados de passageiros. Fami?lias encontram a?reas infantis e juvenis com atividades monitoradas, enquanto maiores de 18 anos te?m acesso a restaurantes, spas e lounges destinados ao pu?blico adulto. Todos os navios contam com programac?a?o dia?ria de entretenimento, opc?o?es gastrono?micas e cabines projetadas para diferentes necessidades.
Itinera?rios pelo mundo
A Disney Cruise Line mante?m roteiros de curta e me?dia durac?a?o pelo Caribe e Bahamas, incluindo paradas em Castaway Cay e Lookout Cay at Lighthouse Point, ilhas operadas pela companhia. Tambe?m realiza viagens pelo Alasca e pai?ses da Europa, com escalas que podem incluir Ita?lia, Gre?cia e Espanha. A expansa?o ate? 2031 abrira? espac?o para novos mercados, como a A?sia, com o primeiro embarque previsto a partir de Singapura.
Brasil no cena?rio internacional
Embora na?o haja previsa?o de sai?das no Brasil, o mercado brasileiro tem ganhado releva?ncia para a Disney Cruise Line. Consultores da Magic Blue Turismo apontam que o interesse por cruzeiros internacionais cresce anualmente, acompanhando a tende?ncia global de expansa?o desse segmento no turismo.
