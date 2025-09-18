Disney Cruise Line amplia frota e terá novos navios até 2031

A divisa?o de cruzeiros da The Walt Disney Company anunciou um processo de expansa?o que preve? 13 navios em operac?a?o ate? 2031. Atualmente, a frota conta com seis embarcac?o?es: Disney Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish e o Treasure.

Em 2025 sera? inaugurado o Disney Destiny e, em marc?o de 2026, o Disney Adventure, ampliando para oito o nu?mero de navios em atividade. Ate? 2031, a expectativa e? de mais cinco embarcac?o?es, que reforc?ara?o a presenc?a da marca em itinera?rios ja? consolidados, como Caribe, Bahamas e Europa, ale?m de novas rotas na A?sia, com sai?das programadas a partir de Singapura.

Segundo consultoras da Magic Blue Turismo, age?ncia especializada em destinos Disney, a expansa?o da frota esta? relacionada ao aumento da procura por cruzeiros que integram hospedagem, lazer e alimentac?a?o em um u?nico pacote.

“Nos cruzeiros Disney, esta?o inclui?dos acomodac?a?o, refeic?o?es, atividades de entretenimento e encontros com personagens”, explica Joice Ferreira, fundadora da Magic Blue Turismo e especialista em Disney Cruise Line.

Caracteri?sticas dos cruzeiros Disney

Os cruzeiros Disney oferecem atrac?o?es e servic?os voltados a perfis variados de passageiros. Fami?lias encontram a?reas infantis e juvenis com atividades monitoradas, enquanto maiores de 18 anos te?m acesso a restaurantes, spas e lounges destinados ao pu?blico adulto. Todos os navios contam com programac?a?o dia?ria de entretenimento, opc?o?es gastrono?micas e cabines projetadas para diferentes necessidades.

Itinera?rios pelo mundo