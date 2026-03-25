Portal Gov.br: 7 serviços que você resolve sem sair de casa agora

Resolver pendências com o governo sem precisar sair de casa já é uma realidade para milhões de brasileiros. O portal Gov.br, que unifica o acesso a milhares de serviços públicos digitais, se tornou uma ferramenta essencial para economizar tempo e evitar filas. Pelo computador ou celular, é possível emitir documentos, fazer consultas e realizar procedimentos que antes exigiam um deslocamento até uma repartição.

A plataforma funciona como uma identidade digital única, com diferentes níveis de segurança (bronze, prata e ouro), que liberam o acesso a funcionalidades mais sensíveis. Muitas das soluções mais úteis, no entanto, já estão disponíveis nos níveis básicos. Conhecer essas ferramentas pode simplificar o dia a dia e garantir que suas obrigações estejam em ordem com apenas alguns cliques.

Leia Mais

Confira sete serviços importantes que você pode resolver agora mesmo pelo portal Gov.br:

Prova de Vida do INSS

Aposentados e pensionistas podem realizar a prova de vida diretamente pelos aplicativos Meu INSS ou Gov.br. O sistema utiliza o reconhecimento facial do celular, comparando a imagem com os dados biográficos já registrados pelo governo. O procedimento é rápido e elimina a necessidade de ir a uma agência bancária.

Carteira de Trabalho Digital

A versão eletrônica substitui o documento físico e reúne todo o histórico profissional do cidadão, incluindo contratos de trabalho, salários e informações sobre o FGTS. Ela é atualizada automaticamente e pode ser apresentada em processos de admissão.

CNH e CRLV Digitais

Por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que usa o login do Gov.br, motoristas acessam a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação e do documento do veículo. Ambos têm a mesma validade jurídica dos documentos impressos e ficam disponíveis offline.

Consultar a situação do CPF

É possível verificar em segundos se o seu CPF está em situação regular, pendente de regularização, suspenso ou cancelado. A consulta é fundamental para realizar operações financeiras, participar de concursos ou solicitar crédito.

Acessar o Meu SUS Digital

O aplicativo Meu SUS Digital, que substituiu o antigo Conecte SUS, centraliza todo o seu histórico no Sistema Único de Saúde (SUS). Nele, é possível consultar o comprovante de vacinas, como o da Covid-19, resultados de exames e medicamentos recebidos.

Restituição do Imposto de Renda

Contribuintes podem acompanhar o processamento da declaração e consultar a data de pagamento dos lotes de restituição do IRPF. O serviço também permite verificar se há pendências que precisam ser corrigidas para não cair na malha fina.

Assinatura eletrônica de documentos

O Gov.br oferece um serviço gratuito para assinar documentos digitalmente com validade jurídica. A ferramenta, uma das mais utilizadas na plataforma, é útil para formalizar contratos, procurações e outros arquivos que exijam uma assinatura qualificada, sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.