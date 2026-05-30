Show de Ed Motta teve rolha atirada ao palco; cantor reagiu com bom humor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não pareceu a apresentação de um "cancelado" o show de Ed Motta na noite desta sexta-feira (29/5) no Circo Voador, na Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro.

Vídeos compartilhados por fãs e pelo próprio cantor mostram o espaço lotado e fãs cantando os sucessos do artista, recém-saído de uma polêmica ao brigar em um restaurante por causa da cobrança de uma taxa de rolha. Na confusão, ele foi acusado de chamar um garçom de "paraíba".

Motta abriu a apresentação com uma homenagem à Paraíba. Como fez durante a semana, ao pedir desculpas aos nordestinos e especialmente aos paraibanos, cantou "Coleção", de Cassiano, nascido em Campina Grande (PB).

No vídeo do perdão, ele disse que o compositor, precursor do soul brasileiro, influencia sua obra desde o primeiro disco, "Ed Motta & Conexão Japeri", lançado em 1988.

"Não posso começar esse show sem prestar uma homenagem a rapaziada da Paraíba", afirmou no Circo Voador, sob aplausos.

"Cancelado só na internet", escreveu um fã em vídeo publicado no Instagram sobre a apresentação. Motta incluiu no repertório os sucessos "Colombina", "Fora da Lei" e "Manuel".

Foi também uma noite de bom humor. Jogaram uma rolha no palco, o que não abalou o cantor. Ele parou a música e brincou com a situação.

"Perdi a entrada do refrão por causa disso. Culpa de quem jogou essa rolha sensacional, uma salva de palmas".

Motta pediu para guardar a "lembrança" e ouviu um gracejo da plateia: "Tem que pagar a taxa".

O show teve também dois fãs no palco dançando e referências do cantor ao odor típico da casa de espetáculos da Lapa.

"Aquele aroma único de Circo Voador. Aroma que é inesquecível. Antes era cheiro de prensado, agora tá todo mundo com o soltinho", disse.

Motta saiu satisfeito da apresentação pós-polêmica.

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"Rio de Janeiro, minha cidade amada, que noite única. Foi um dos shows mais emocionantes em quase 40 anos de carreira. Casa lotada, todo mundo cantando todas as músicas, que bênção. Agradeço a Deus por me permitir realizar música", escreveu nas redes sociais.