Defesa de Ed Motta nega xenofobia e fala em manipulação: "Fora de contexto"
Advogados do cantor afirmam que gravações divulgadas são antigas, privadas e foram usadas para tentar influenciar investigação sobre confusão em restaurante
compartilheSIGA
A defesa de Ed Motta reagiu à divulgação de áudios em que o cantor aparece fazendo ofensas contra um funcionário do restaurante Grado, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Em nota, os advogados do artista afirmaram nesta quarta-feira (13/5) que as gravações são antigas e “fora de contexto”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os áudios passaram a circular após integrarem o inquérito conduzido pela 15ª DP da Gávea, que investiga acusações de injúria por preconceito relacionadas à confusão registrada no restaurante em 2 de maio.
Leia Mais
Na manifestação enviada à imprensa, a defesa afirmou que houve uma tentativa de “manipulação de narrativa” para relacionar os áudios ao episódio investigado atualmente. Segundo os advogados, as gravações seriam privadas e não teriam ligação direta com os fatos apurados pela polícia.
O cantor também negou ter feito ofensas xenofóbicas na noite da confusão. Em depoimento prestado na terça-feira (12/5) à Polícia Civil, Ed Motta declarou que as acusações são "infundadas" e afirmou ser neto de baiano e bisneto de cearense, dizendo ter "amplo respeito pelos nordestinos".
Os representantes do artista sustentam que ele não agrediu ninguém durante a noite investigada e classificaram o vazamento das gravações como “distorcido e descontextualizado”.
A defesa também afirmou que o cantor seguirá colaborando com as autoridades ao longo da investigação.
Os áudios divulgados mostram o artista reclamando do atendimento de um funcionário e usando expressões ofensivas ao se referir ao trabalhador. Em um dos trechos, ele ameaça “pular o balcão” em uma próxima discussão. O conteúdo agora passa a ser analisado pelos investigadores junto a depoimentos, mensagens e imagens de segurança relacionadas ao caso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca