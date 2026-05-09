Ed Motta é chamado para depor sobre briga em restaurante no Rio

Ed Motta foi convocado a depor na 15ª DP, na Gávea, na próxima terça-feira (12/5), às 11h, sobre uma briga ocorrida no fim de semana em um restaurante no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

A confusão envolveu o cantor e outras cinco pessoas, incluindo o empresário Diogo Coutinho do Couto, dono de estabelecimentos na mesma região, que também deve ser ouvido nos próximos dias.

Segundo a vítima, de 28 anos, a discussão começou após o restaurante negar pedido de Ed Motta para isentá-lo da taxa de rolha, cobrada quando o cliente leva o próprio vinho.

Irritado com a negativa, o cantor teria derrubado uma cadeira onde estavam os pertences do cliente, na mesa ao lado, dando início ao desentendimento. Um homem ainda não identificado, que estaria com o grupo de Ed Motta, é apontado como o responsável pelas agressões físicas.

De acordo com os donos do restaurante, a equipe também foi alvo de ofensas e tentativa de agressão física.

Vítima levou soco e garrafa na cabeça

A defesa do jovem agredido afirma que ele foi atingido com um soco enquanto estava sentado e, ao se retirar, recebeu uma garrafa nas costas arremessada por um dos integrantes do grupo. O ferimento exigiu seis pontos cirúrgicos na cabeça.

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Em nota, a equipe jurídica do cliente disse atuar "com total indignação pelo fato" e cobrou "providências rigorosas às autoridades policiais". Os advogados afirmam que "todo o processo legal está sendo conduzido para que a justiça defina a pena indicada".