David Bowie: apartamento está à venda por R$ R$ 24,5 milhões

ARACAJU, SE – Um dos maiores cantores de rock de todos os tempos, David Bowie (1947-2016) morou em um apartamento localizado nos arredores do Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. Agora, os donos do imóvel buscam um novo morador para ele.

O apartamento está à venda por US$ 4,95 milhões (R$ 24,5 milhões, na cotação atual). Com 173 metros quadrados, o local teve o músico e sua esposa, Iman, como moradores entre 1992 e 2002.

São três quartos em um imóvel que foi construído em 1929. A imobiliária Sotheby's International Realty é responsável pela venda. De acordo com o anúncio, todo o local é cuidadosamente planejado.

"Um elegante hall de entrada define o tom desta residência espaçosa e cuidadosamente projetada. A planta é idealmente configurada em duas alas distintas, oferecendo um equilíbrio entre áreas amplas para receber convidados e espaços de privacidade. A ala voltada para o parque apresenta uma cozinha moderna e totalmente equipada, integrada a uma sala de estar e jantar de aproximadamente 12 metros", diz o anúncio.

Um dos destaques do apartamento é a galeria central, que pode ser utilizada para expor obras de arte ou para receber amigos em uma grande festa.

"Um quarto de tamanho generoso, com banheiro adjacente, também desfruta dessa vista privilegiada. Com os projetos disponíveis, este banheiro pode ser redesenhado para uso privativo, e um lavabo separado pode ser criado, ampliando o conforto e a funcionalidade", diz a empresa.

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"A ala oposta oferece um refúgio tranquilo, com dois quartos amplos voltados para o sul, banhados por luz natural, cada um com banheiro privativo", acrescenta a imobiliária.