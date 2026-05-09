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Renato Aragão negocia dívida milionária de IPTU de mansão

Comediante acumula dívida de R$ 676 mil com a Prefeitura do Rio, segundo a CNN, pelo não pagamento de IPTU de casa de 3 mil metros, entre 2021 e 2023

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AC
ANE CRISTINA
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ANE CRISTINA
Repórter
09/05/2026 16:39

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Renato Aragão pode ter mansão bloqueada: veja quando a Justiça pode impedir a venda de um imóvel por dívida de IPTU
A assessoria do comediante Renato Aragão, de 91 anos, confirmou que ele negocia com a Prefeitura do Rio pagamento de dívida de IPTU crédito: Portal Giro 10

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a Prefeitura do Rio de Janeiro entrar com uma ação judicial contra Renato Aragão, de 91 anos, o ator está negociando a dívida que chegou a R$ 676 mil.

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O imóvel do ator, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, acumulou dívidas de IPTU entre 2021 e 2023. A informação é da CNN.

Em razão da dívida, foi ajuizada execução fiscal da mansão pela Procuradoria do Munícipio. Dessa forma, o imóvel pode ser penhorado e até levado a leilão para garantir que o débito seja pago.

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A assessoria de Renato Aragão disse que a dívida está sendo negociada. Segundo o jornal "O Globo", a mansão é avaliada atualmente em R$ 18 milhões, tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil.

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