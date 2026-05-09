Renato Aragão negocia dívida milionária de IPTU de mansão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a Prefeitura do Rio de Janeiro entrar com uma ação judicial contra Renato Aragão, de 91 anos, o ator está negociando a dívida que chegou a R$ 676 mil.

O imóvel do ator, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, acumulou dívidas de IPTU entre 2021 e 2023. A informação é da CNN.

Em razão da dívida, foi ajuizada execução fiscal da mansão pela Procuradoria do Munícipio. Dessa forma, o imóvel pode ser penhorado e até levado a leilão para garantir que o débito seja pago.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A assessoria de Renato Aragão disse que a dívida está sendo negociada. Segundo o jornal "O Globo", a mansão é avaliada atualmente em R$ 18 milhões, tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil.