Cantor Netinho revela retorno de câncer e começa novo tratamento
Representante do axé está internado em Salvador e divulgou o diagnóstico de novo linfoma; há um ano, ele havia anunciado remissão da doença
ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor de axé Netinho anunciou neste sábado (9/5) que voltou a tratar de um câncer, um ano após anunciar sua remissão. Ele está internado no hospital Aliança Star, em Salvador, a capital baiana.
De acordo com o artista, o retorno da doença foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins. Ele já se queixava desde o mês passado. Após exames, foi constatada um novo linfoma.
Apesar do novo diagnóstico, Netinho demonstrou confiança e afirmou acreditar que a internação será mais rápida desta vez, já que, segundo os médicos, a doença não é grave desta vez.
O cantor também contou que pretende compartilhar sua rotina no hospital com os seguidores, publicando vídeos todas as manhãs para detalhar sua evolução.
"Vou mostrar a todo mundo como é que o ser humano consegue vencer as dificuldades com positividade na mente e alegria. Cabeça erguida!", declarou.
Netinho é conhecido por sucessos como "Mila" (1996). Nos últimos anos, ele chegou a ser candidato a cargos públicos e apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro.