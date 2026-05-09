Cantor Netinho revela retorno de câncer e começa novo tratamento

Representante do axé está internado em Salvador e divulgou o diagnóstico de novo linfoma; há um ano, ele havia anunciado remissão da doença

09/05/2026 16:26

Netinho: Conhecido pelo sucesso "Milla", o cantor tentou se eleger como deputado federal na Bahia durante as eleições de 2022, representando o PL.
Netinho afirmou que vai divulgar diariamente seu tratamento e mostrar o efeito da 'positividade'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor de axé Netinho anunciou neste sábado (9/5) que voltou a tratar de um câncer, um ano após anunciar sua remissão. Ele está internado no hospital Aliança Star, em Salvador, a capital baiana.

De acordo com o artista, o retorno da doença foi identificado durante exames realizados para investigar um problema nos rins. Ele já se queixava desde o mês passado. Após exames, foi constatada um novo linfoma.

Apesar do novo diagnóstico, Netinho demonstrou confiança e afirmou acreditar que a internação será mais rápida desta vez, já que, segundo os médicos, a doença não é grave desta vez.

O cantor também contou que pretende compartilhar sua rotina no hospital com os seguidores, publicando vídeos todas as manhãs para detalhar sua evolução.

"Vou mostrar a todo mundo como é que o ser humano consegue vencer as dificuldades com positividade na mente e alegria. Cabeça erguida!", declarou.

Netinho é conhecido por sucessos como "Mila" (1996). Nos últimos anos, ele chegou a ser candidato a cargos públicos e apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

