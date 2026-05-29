John Travolta dirige filme em homenagem ao filho que morreu aos 16 anos

CANNES, None (FOLHAPRESS) - Pouco antes de estrear em "Pulp Fiction", de 1994, filme de Quentin Tarantino que o colocaria de volta aos holofotes do mundo, John Travolta ficou preso em um hotel no Maine, nos Estados Unidos, no meio de uma nevasca. Era hora de pensar na vida.

O momento era propício, afinal. Travolta vivia uma década de ostracismo nos anos 1980, depois de ter sido catapultado para o sucesso aos 23 anos, com o terror "Carrie" e os musicais "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Grease". Os cabelos negros penteados para trás em um topete, olhos azuis cristalinos e cintura solta para requebrar fizeram dele um dos galãs mais cobiçados de Hollywood.

O isolamento de dez dias na neve inspirou "Propeller One-Way Night Coach", livro infantil que Travolta escreveu para seu filho Jett, que tinha epilepsia e morreu aos 16 anos, em 2009.

Publicada em 1997, a obra acompanha um menino fascinado por aviação em sua primeira aventura pelos céus – e agora ganha adaptação para o cinema em "Aventuras nas Alturas", estreia de Travolta na direção.

A história tem forte caráter autobiográfico. Assim como o protagonista, o ator sempre foi apaixonado por aviões e acabou se tornando piloto.

O longa se passa nos anos 1960, durante a conhecida era de ouro da aviação, quando voar era símbolo de luxo e modernidade. O pequeno Jeff cruza os Estados Unidos com a mãe, atriz que sonha em virar estrela de Hollywood.

Por não terem muito dinheiro, optam pela rota que faz várias escalas em outras cidades antes de chegar a Los Angeles – e, assim, o garoto conhece diferentes modelos de aeronaves, é mimado pelas aeromoças e conhece outros passageiros a bordo.

O ator americano estreou "Aventuras nas Alturas" no Festival de Cannes, o mais importante do mundo, onde ganhou uma Palma de Ouro Honorária – prêmio concedido para celebrar carreiras notáveis no cinema.

Foi uma surpresa. Era visível que Travolta, usando uma boina branca combinada a um lenço de mesma cor no bolso do paletó, não esperava pelo troféu, pelo qual agradeceu com voz trêmula de emoção.

Atriz britânica Simone Ashley, de "O diabo veste prada 2", usa vestido longo vermelho no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e estrela de "Daisy Jones and the six" aposta em preto "básico" no 79ª Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Diretora Chloe Zhao, de "Hamnet", no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Valery HACHE / AFP Atriz Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, para a exibição de "Karma" na 79ª edição do Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Atriz Demi Moore, de "A substância", usa vestido vermelho de corte irregular no tapete vermelho de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Ator francês Vincent Cassel e esposa, modelo brasileira Narah Baptista, se beijam no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Valery HACHE / AFP Modelo Barbara Palvin, com vestido azul rodado, e ator Dylan Sprouse assumem gravidez no tapete vermelho do 79ª Festival de Cannes Thibaud MORITZ / AFP John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme "Propeller One-Way Night Coach" Thibaud MORITZ / AFP Cara Delevigne aposta em preto no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes. Ela se apresenta no Brasil em dezembro, no festival Primavera Sound Thibaud MORITZ / AFP Voltar Próximo

"A maioria dos filmes que venceram [a Palma de Ouro] eram do meu gosto. De Fellini a Bergman, de Lelouch a Truffaut", diz, dessa vez com uma boina marrom – levou quatro no total para o festival, uma de cada cor – e terno de mesmo tom, em conversa no Hotel Mariott, na Riviera Francesa.

Um dos longas premiados em Cannes de que mais gostou foi "Orfeu Negro". Apesar de ser uma produção francesa, o filme tinha atores brasileiros e foi gravado no Rio de Janeiro, a partir de uma peça de Vinicius de Moraes.

A trilha foi criada por Tom Jobim e Luís Bonfá. "A música, o samba, a bossa nova, era algo mágico", lembra o ator, com certa nostalgia. Não por acaso, colocou "Corcovado", "Samba de Uma Nota Só" e "Garota de Ipanema" como trilha de "Aventuras nas Alturas".

Apesar de falar sobre aviação, o filme faz também um tributo à era de ouro de Hollywood, quando os estúdios dominaram a indústria com produções grandiosas e estrelas que se tornavam ícones mundiais.

Quando questionado sobre como vê o momento da indústria cinematográfica hoje, ele se esquiva, e prefere analisar a questão pelo aspecto musical.

"Sempre senti que a era dourada do cinema usava a música muito melhor do hoje. Imagine 'Um Homem e uma Mulher', 'O Último Tango em Paris' ou 'O Poderoso Chefão' sem aquelas trilhas", diz Travolta.

"Depois de 55 anos assistindo a pessoas fazendo filmes ótimos, bons, medíocres e ruins, consigo identificar o que funciona e o que não funciona. Você aprende com os erros dos outros."

"Aventuras nas Alturas" é também um projeto familiar. Os irmãos do ator se distribuíram entre papéis de pilotos no filme, e sua filha, Ella, é uma aeromoça. Sentada ao lado do pai com um vestido Channel estampado com bandeirinhas de corrida automobilística, ela diz que ele é quase seu estilista, e também pede opinião da filha com frequência.

"Viajamos pelo mundo juntos. Ela é minha parceira", diz Travolta. Além da morte de Jett, o ator perdeu a esposa, Kelly Preston, que tinha câncer de mama. O episódio aparece em "Aventuras nas Alturas", quando um garotinho com quem o protagonista faz amizade diz que todas as esposas de seu pai morreram de câncer – destino das outras duas ex-mulheres de Travolta além de Preston, Diana Hyland e Olivia Newton-John.

Há muitas referências autobiográficas em "Aventuras nas Alturas". Como Jeff, Travolta descobriu o amor por aviões na infância, aos 5 anos.

"Morávamos em Nova Jersey, entre os aeroportos de Newark, Kennedy e La Guardia. Quando os aviões decolavam, estavam a cerca de 600 metros acima da minha casa. À noite, via as luzes piscando, e me perguntava: quem está lá dentro? Como é voar?"

No filme, a mãe de Jeff foi inspirada na mãe de Travolta, Helen, que, como a personagem, foi morar em Los Angeles com os filhos, também era atriz, e foi professora de teatro.

Os trejeitos também são parecidos, conta o ator. "Ela admirava pessoas articuladas e achava que não ter sotaque refletia boa educação", lembra.

"Ela sabia que pessoas ricas vendiam roupas usadas no porão da igreja. Então eu andava com ternos da Dior que custavam US$ 10, de segunda mão. Tínhamos muito estilo, mas não o dinheiro", diz.

"Aventuras nas Alturas", afinal, é feito pelo olhar empolgado de uma criança, que ele diz ser ainda muito presente.

"AVENTURAS NAS ALTURAS"

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(EUA, 2026) Direção: John Travolta. Com Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett, Olga Hoffmann. Classificação: 12 anos. Disponível no Apple TV.