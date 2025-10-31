Celebridades e TV
John Travolta fez voto de celibato após morte da esposa
A atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta, conhecida principalmente por seus papéis em "Irmãos Gêmeos" e "Jerry Maguire: A Grande Virada", morreu no dia 12/7/2020 por complicações de um câncer de mama. Ela tinha 57 anos. Foto: instagram @johntravolta
Recentemente, os filhos chegaram a 'eleger' a atriz Kristin Davis como a favorita. Ela contracenou com Travolta no filme ‘Cash Out’, de 2024 (foto) e o clima entre os dois foi ótimo nos bastidores. Havia um certo carinho na relação. Foto: Divulgação
Aos 60 anos, nascida em 23/2/1965, Kristin Davis é solteira, o que permitiria o começo de um novo relacionamento. Ela tem dois filhos, mas nunca se casou. Entre os relacionamentos no meio artístico, Kristin já namorou os atores Steve Martin e Alec Baldwin. Foto: Divulgação
Em setembro de 2024, John Travolta rasgou elogios a Margot Robbie e disse que é "um sonho" contracenar com ela. Mas o comentário foi profissional. E Margot é casada com Tom Ackerley desde 2016. Travolta, que também é piloto de avião, disse a Margot, numa cerimônia do Oscar, que adorou a série "Pan Am", em que ela atuava como comissária de bordo. Foto: Divulgação
A série "Pan Am", de 2011, foi uma espécie de porta de entrada para a carreira de Margot Robbie. O enredo é centrado na famosa companhia Pan American Airways, a Pan Am. Margot interpreta Laura Cameron, uma aeromoça recém-saída do treinamento Foto: Divulgação
Considerado um dos mais populares do cinema americano, John Travolta tem milhões de fãs pelo mundo, mas há curiosidades em sua vida que nem todos conhecem. Saiba mais sobre o astro nessa galeria. Foto: Instagram @johntravolta
Travolta nasceu na cidade de Englewood, no estado de Nova Jérsei, mais ao Norte dos EUA. Ele é o 6º e filho mais novo do casal Helen e Salvatore Travolta. Sua mãe era irlandesa-americana, enquanto o pai era ítalo-americano. Foto: michelle - Flickr
Por influência de sua mãe, ele se matriculou numa escola de teatro, durante a adolescência. Travolta não foi bom aluno e abandonou os estudos aos 17 anos. Ele cresceu em um bairro com muitos imigrantes, sobretudo irlandeses, e também católicos. Foto: johntravoltafans - Flickr
Esta, aliás, é a religião predominante em sua família. Travolta foi até batizado, mas hoje é convertido à cientologia. Outra grande paixão dele é a aviação. Ele tem curso de piloto, é piloto privado licenciado e tem quatro aviões. Foto: reprodução guiaaeronautico
O fato de ser piloto, inclusive, fez com que o roteiro do filme "O Voo" , em 2012, fosse escrito para ele. Mas Travolta recusou o papel porque achou bobagem a cena do avião voando de cabeça para baixo. Denzel Washington ganhou o papel e foi indicado ao Oscar. Foto: Divulgação
Aos 16 anos, Travolta já trabalhava como ator e, pouco depois de abandonar os estudos, foi trabalhar nos badalados teatros da Broadway, em Nova York, que ficava a cerca de 21 km de sua casa. Foto: johntravoltafans - Flickr
Sua estreia foi com 18 anos, na peça "Grease". John logo demonstrou muito talento na atuação, mas também na dança e até como cantor. Travolta já fazia sucesso quando resolveu se mudar para Los Angeles, onde fica Hollywood, onde ficam os principais estúdios de cinema do mundo Foto: Youtube/ ScreenSlam
Em setembro de 1972, aos 18 anos, estreou na segunda temporada da série "Emergency", como figurante. A série passava na NBC. Depois, Travolta emendou outros trabalhos pequenos, até ser convidado para a série "Welcome Back, Kotter". Foto: Dylan Ashe wikimedia commons
Esta série ficou no ar de 1975 a 1979. Não tinha Travolta no papel principal, mas ali ele ficou nacionalmente famoso, o que lhe abriu ainda mais portas. Em 76, por exemplo, participou de "Carrie", dirigido por Brian de Palma. Foto: Reprodução instagram @johntravolta
No ano seguinte, em 1977, gravou e protagonizou o filme "Saturday Night Fever" ("Os embalos de sábado à noite", título brasileiro). Para muitos, este é um dos três grandes sucessos de Travolta, ao lado de "Grease" e "Pulp Fiction". Esses outros são de 1978 e 1994, respectivamente. Foto: Divulgação
Nos dois primeiros, Travolta reforçou o seu grande talento para a dança, afinal, os filmes são musicais. Foto: Divulgação site Adoro Cinema
Já na obra de Tarantino, ele vive Vincent Vega, um assassino profissional. Em uma das cenas, curiosamente, ele dança. E muito bem, claro. Foto: Divulgação
Os sucessos em "Grease" e "Os embalos de sábado à noite" foram tão grandes que geraram continuações nos anos 1970 e 1980. Foto: Divulgação site Adoro Cinema
Em 1983, ele gravou "Staying Alive" ("Os Embalos de Sábado Continuam"). Foi mais um musical inspirado no Bee Gees, além de ser continuação do emblemático longa de 1977. Porém, o filme foi um fracasso de público e crítica. Foto: Diener-Hauser - Wikimédia Commons
Isto fez a carreira dele ter uma queda, com poucos trabalhos. Seu retorno seria justamente com o estouro de "Pulp Fiction". Foto: Reprodução / Pulp Fiction
"O Nome do Jogo" (1995), "Michael" (1996), "A Última Ameaça" (1996) e "A Outra Face (1997)", e "A Reconquista" (2000), "A Senha: Swordfish (2001)", "Ladder 49" (2004) e "Motoqueiros Selvagens" (2007) foram alguns dos filmes que Travolta fez na sequência. Foto: Divulgação site IMDB
Em 2007, Travolta, mesmo cinquentÃ£o, mostrou mais uma vez a facilidade que tem para danÃ§ar. Ele brilhou no filme "Hairspray", musical baseado em peÃ§a de teatro da Broadway. Neste filme, ele viveu uma mulher, Edna, mÃ£e da personagem principal. Assim, ele mostrou mais um talento. Foto: Twitter @Sgtzima
Travolta ainda não conquistou um Oscar, mas tem um Globo de Ouro, por seu trabalho em "Get Shorty" ("Pegue leve"), em 1996, além de duas indicações ao Oscar e outros prêmios como Emmy e Blockbuster. Foto: Red Carpet Report - Flickr
Em 2016, Travolta interpretou Robert Shapiro, advogado de defesa de O. J. Simpson na série de TV " American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson, minissérie derivada de American Horror Story, no canal FX. Foi o primeiro papel de Travolta na TV desde sua participação em "Welcome Back, Kotter", em 1975. Foto:
Como músico, Travolta não fez sucesso, mas lançou várias músicas e CD's. Foto: Reprodução instagram @johntravolta
Travolta foi casado com a atriz Kelly Preston de 1991 a 2020. O primeiro filho, Jett, tinha doença de Kawasaki, que causa inflamações das veias sanguíneas, e morreu após uma crise de convulsão. Depois, nasceram Ella Bleu (2000), e Benjamim (2010). Foto: Instagram
Após a morte de Kelly, Travolta disse que não voltaria a se relacionar com nenhuma outra mulher até o fim da vida, pois ainda se considerava casado. Foto: Instagram
A atriz Kirstie Alley, que fez filmes com Travolta, disse que, se não fosse casada, teria tentado um romance com Travolta. Ela disse que o sentimento entre eles era "único e mútuo". Kirstie morreu em 2022. Foto: Divulgação
Uma curiosidade é que tem gente que acha que Travolta é a reencarnação de um homem que viveu muitas décadas atrás. A foto foi divulgada nas redes e não há como negar que o tal homem tinha o semblante do ator. Veja que impressionante! Foto: Roland Godefroy e autor desconhecido
Aliás, uma mulher de outros tempos também tinha a cara dele, o que causa espanto e ao mesmo tempo diverte. Foto: autor desconhecido e Reprodução Instagram