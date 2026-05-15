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John Travolta narra obsessão por aviões em estreia como diretor em Cannes

Filme "Aventuras nas alturas" é o primeiro filme dirigido por Travolta. Longa é adaptação de livro escrito por ele em 1997

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ALESSANDRA MONTERASTELLI
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ALESSANDRA MONTERASTELLI
Repórter
15/05/2026 18:38 - atualizado em 15/05/2026 18:42

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John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme
John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme "Propeller One-Way Night Coach" crédito: Thibaud MORITZ / AFP

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Galã dos anos 1980 e um dos atores mais populares de Hollywood, John Travolta também pilota aviões. A obsessão pelo transporte aviário o levou a criar o filme "Aventuras nas Alturas", do Apple TV, que marca sua estreia como diretor neste Festival de Cannes, com exibições fora de competição.

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Com apenas uma hora, a produção acompanha a primeira viagem de avião de Jeff, um garoto apaixonado por aviões, nos anos 1960. Sua mãe, uma atriz que almeja virar estrela de cinema em Los Angeles, vai com o garoto em direção à cidade. O voo faz várias escalas em diferentes cidades dos Estados Unidos antes de chegar ao seu destino final, o que empolga cada vez mais o garoto.

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O pano de fundo do filme é a chamada era de ouro da aviação, quando voar se tornou símbolo máximo de modernidade e luxo. Jeff se encanta pelas aeromoças gentis, pelos pilotos descolados e pelos diferentes tipos de aviões da época - entre eles o recém-inventado Boeing 707, primeiro avião comercial a jato da empresa americana.

Narrado pelo próprio Jeff já adulto, o filme faz referências claras à própria vida de Travolta. A mãe do ator, Helen Cecilia, também era atriz e cantora, e foi professora de teatro. No filme, o garoto parece enciumado pelo comportamento da genitora, que flerta com homens atraentes e gosta de se gabar para os outros.

Em outro momento, um garoto zomba sobre as três ex-esposas de seu pai terem morrido de câncer, mesmo destino das ex-mulheres de Travolta, Diana Hyland, Kelly Preston e Olivia Newton-John.

"Aventuras nas Alturas" adapta o livro escrito pelo próprio Travolta em 1997, apenas três anos depois de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino, ser condecorado com a láurea máxima de Cannes. O filme fez Travolta renascer sob os holofotes do mundo, depois de quase uma década sem sucessos de bilheteria - um sumiço e tanto para quem, em 1978, era um dos garotos mais cobiçados de Hollywood depois do sucesso de "Grease". 

"Aventuras nas Alturas" não é só muito pessoal, como também parece um negócio de família. Isso porque seu elenco é composto, em grande parte, pela família de Travolta. A filha do ator, Ella Bleu, interpreta a aeromoça Doris. Sua irmã, Ellen, vive a avó de Jeff. Outros irmãos, John, Ann, Sam e Joey, se dividem entre encarnar pilotos e passageiros.

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Há certa pompa neste retorno de Travolta ao tapete vermelho depois de seus últimos papéis no cinema, que não receberam tantos aplausos. Desde 2015, o ator tem estrelado comédias românticas e musicais menores para a televisão.

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