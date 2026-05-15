John Travolta narra obsessão por aviões em estreia como diretor em Cannes
Filme "Aventuras nas alturas" é o primeiro filme dirigido por Travolta. Longa é adaptação de livro escrito por ele em 1997
compartilheSIGA
CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Galã dos anos 1980 e um dos atores mais populares de Hollywood, John Travolta também pilota aviões. A obsessão pelo transporte aviário o levou a criar o filme "Aventuras nas Alturas", do Apple TV, que marca sua estreia como diretor neste Festival de Cannes, com exibições fora de competição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Com apenas uma hora, a produção acompanha a primeira viagem de avião de Jeff, um garoto apaixonado por aviões, nos anos 1960. Sua mãe, uma atriz que almeja virar estrela de cinema em Los Angeles, vai com o garoto em direção à cidade. O voo faz várias escalas em diferentes cidades dos Estados Unidos antes de chegar ao seu destino final, o que empolga cada vez mais o garoto.
O pano de fundo do filme é a chamada era de ouro da aviação, quando voar se tornou símbolo máximo de modernidade e luxo. Jeff se encanta pelas aeromoças gentis, pelos pilotos descolados e pelos diferentes tipos de aviões da época - entre eles o recém-inventado Boeing 707, primeiro avião comercial a jato da empresa americana.
Narrado pelo próprio Jeff já adulto, o filme faz referências claras à própria vida de Travolta. A mãe do ator, Helen Cecilia, também era atriz e cantora, e foi professora de teatro. No filme, o garoto parece enciumado pelo comportamento da genitora, que flerta com homens atraentes e gosta de se gabar para os outros.
Em outro momento, um garoto zomba sobre as três ex-esposas de seu pai terem morrido de câncer, mesmo destino das ex-mulheres de Travolta, Diana Hyland, Kelly Preston e Olivia Newton-John.
"Aventuras nas Alturas" adapta o livro escrito pelo próprio Travolta em 1997, apenas três anos depois de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino, ser condecorado com a láurea máxima de Cannes. O filme fez Travolta renascer sob os holofotes do mundo, depois de quase uma década sem sucessos de bilheteria - um sumiço e tanto para quem, em 1978, era um dos garotos mais cobiçados de Hollywood depois do sucesso de "Grease".
"Aventuras nas Alturas" não é só muito pessoal, como também parece um negócio de família. Isso porque seu elenco é composto, em grande parte, pela família de Travolta. A filha do ator, Ella Bleu, interpreta a aeromoça Doris. Sua irmã, Ellen, vive a avó de Jeff. Outros irmãos, John, Ann, Sam e Joey, se dividem entre encarnar pilotos e passageiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Há certa pompa neste retorno de Travolta ao tapete vermelho depois de seus últimos papéis no cinema, que não receberam tantos aplausos. Desde 2015, o ator tem estrelado comédias românticas e musicais menores para a televisão.