Assine
overlay
Início Cultura
TV

Último capítulo de 'Três Graças' vai ao ar hoje; veja o que deve acontecer

Novela escrita por Aguinaldo Silva tem desfecho focado no sequestro da neta de Gerluce (Sophie Charlotte) e protagonista corre risco de vida para salvá-la

Publicidade
Carregando...
Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
15/05/2026 18:00 - atualizado em 15/05/2026 18:04

compartilhe

SIGA
×
legenda
Gerluce (Sophie Charlotte) estava prestes a subir ao altar quando recebeu uma chamada de Ferette (Murilo Benício) contando o plano maligno. Ainda vestida de noiva, ela abandona a cerimônia para tentar salvar a neta crédito: TV Globo/Reprodução
O desfecho de “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva, vai ao ar nesta sexta-feira (15/5) e promete resolver os principais conflitos deixados pelo penúltimo episódio. A reta final gira em torno do sequestro de Ana Maria, filha de Joélly (Alana Cabral), que está sendo usada por Samira (Fernanda Vasconcellos) e Ferette (Murilo Benício) como isca para atrair e matar Gerluce (Sophie Charlotte).

A protagonista estava prestes a subir ao altar com Paulinho (Romulo Estrela) quando recebeu uma chamada de vídeo do vilão, pedindo que fosse até um galpão. Ainda vestida de noiva, ela abandona a cerimônia para tentar salvar a neta. Com isso, o casamento dos mocinhos é adiado mais uma vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Na seara dos vilões, Arminda (Grazi Massafera) foi a primeira ser presa, após atropelar e matar Lucélia (Daphne Bozaski) em uma das cenas mais marcantes da semana, quando o dinheiro roubado por Ferette voou pela comunidade da Chacrinha. Ao final, será a vez de decidir os destinos de Ferette e Samira. 

Depois de ser considerada culpada no caso do roubo da estátua das Três Graças, mas ter a pena convertida em prestação de serviços comunitários, Gerluce vai assumir oficialmente a presidência da fundação. Ao lado de Rogério (Eduardo Moscovis), ela pretende seguir com os projetos sociais da instituição.

 
 

Entre os casais, Joélly e Raul (Paulo Mendes), Viviane (Gabriela Loran) e Leo (Pedro Novaes), além de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen), já aparecem resolvidos. Já Consuelo (Viviane Araújo) ainda precisa decidir se dará uma nova chance para Misael (Belo), enquanto Lígia (Dira Paes) mantém a decisão de não reatar com Joaquim (Marcos Palmeira).

O capítulo final será exibido às 21h20 e, em seguida, a TV Globo transmite o especial musical “Turnê Três Graças”. Na segunda-feira (18/5), a faixa passa a ser ocupada por “Quem ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

grazi-massafera murilio-benicio novela sophie-charlotte televisao tres-gracas ultimo-capitulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay