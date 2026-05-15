Último capítulo de 'Três Graças' vai ao ar hoje; veja o que deve acontecer

O desfecho de, novela de Aguinaldo Silva, vai ao ar nesta sexta-feira (15/5) e promete resolver os principais conflitos deixados pelo penúltimo episódio. A reta final gira em torno do sequestro de Ana Maria, filha de Joélly (Alana Cabral), que está sendo usada por Samira (Fernanda Vasconcellos) e Ferette (Murilo Benício) como isca para atrair e matar

A protagonista estava prestes a subir ao altar com Paulinho (Romulo Estrela) quando recebeu uma chamada de vídeo do vilão, pedindo que fosse até um galpão. Ainda vestida de noiva, ela abandona a cerimônia para tentar salvar a neta. Com isso, o casamento dos mocinhos é adiado mais uma vez.

Na seara dos vilões, Arminda (Grazi Massafera) foi a primeira ser presa, após atropelar e matar Lucélia (Daphne Bozaski) em uma das cenas mais marcantes da semana, quando o dinheiro roubado por Ferette voou pela comunidade da Chacrinha. Ao final, será a vez de decidir os destinos de Ferette e Samira.

Depois de ser considerada culpada no caso do roubo da estátua das Três Graças, mas ter a pena convertida em prestação de serviços comunitários, Gerluce vai assumir oficialmente a presidência da fundação. Ao lado de Rogério (Eduardo Moscovis), ela pretende seguir com os projetos sociais da instituição.