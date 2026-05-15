Último capítulo de 'Três Graças' vai ao ar hoje; veja o que deve acontecer
Novela escrita por Aguinaldo Silva tem desfecho focado no sequestro da neta de Gerluce (Sophie Charlotte) e protagonista corre risco de vida para salvá-la
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A protagonista estava prestes a subir ao altar com Paulinho (Romulo Estrela) quando recebeu uma chamada de vídeo do vilão, pedindo que fosse até um galpão. Ainda vestida de noiva, ela abandona a cerimônia para tentar salvar a neta. Com isso, o casamento dos mocinhos é adiado mais uma vez.
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Na seara dos vilões, Arminda (Grazi Massafera) foi a primeira ser presa, após atropelar e matar Lucélia (Daphne Bozaski) em uma das cenas mais marcantes da semana, quando o dinheiro roubado por Ferette voou pela comunidade da Chacrinha. Ao final, será a vez de decidir os destinos de Ferette e Samira.
Depois de ser considerada culpada no caso do roubo da estátua das Três Graças, mas ter a pena convertida em prestação de serviços comunitários, Gerluce vai assumir oficialmente a presidência da fundação. Ao lado de Rogério (Eduardo Moscovis), ela pretende seguir com os projetos sociais da instituição.
Entre os casais, Joélly e Raul (Paulo Mendes), Viviane (Gabriela Loran) e Leo (Pedro Novaes), além de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen), já aparecem resolvidos. Já Consuelo (Viviane Araújo) ainda precisa decidir se dará uma nova chance para Misael (Belo), enquanto Lígia (Dira Paes) mantém a decisão de não reatar com Joaquim (Marcos Palmeira).
O capítulo final será exibido às 21h20 e, em seguida, a TV Globo transmite o especial musical “Turnê Três Graças”. Na segunda-feira (18/5), a faixa passa a ser ocupada por “Quem ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima