veja os looks
Festival de Cannes: estrelas no tapete vermelho do evento
Looks em preto e vermelho se destacam na 79ª edição do festival de cinema que acontece até 23 de maio na França
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Atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e estrela de "Daisy Jones and the six" aposta em preto "básico" no 79ª Festival de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
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Diretora Chloe Zhao, de "Hamnet", no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Valery HACHE / AFP
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Atriz Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, para a exibição de "Karma" na 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
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Atriz Demi Moore, de "A substância", usa vestido vermelho de corte irregular no tapete vermelho de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
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Ator francês Vincent Cassel e esposa, modelo brasileira Narah Baptista, se beijam no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Valery HACHE / AFP
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Modelo Barbara Palvin, com vestido azul rodado, e ator Dylan Sprouse assumem gravidez no tapete vermelho do 79ª Festival de Cannes Foto: Thibaud MORITZ / AFP
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John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme "Propeller One-Way Night Coach" Foto: Thibaud MORITZ / AFP
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Cara Delevigne aposta em preto no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes. Ela se apresenta no Brasil em dezembro, no festival Primavera Sound Foto: Thibaud MORITZ / AFP