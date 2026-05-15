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Festival de Cannes: estrelas no tapete vermelho do evento

Looks em preto e vermelho se destacam na 79ª edição do festival de cinema que acontece até 23 de maio na França

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Estado de Minas
  • Atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e estrela de
    Atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e estrela de "Daisy Jones and the six" aposta em preto "básico" no 79ª Festival de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
  • Diretora Chloe Zhao, de
    Diretora Chloe Zhao, de "Hamnet", no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Valery HACHE / AFP
  • Atriz Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, para a exibição de
    Atriz Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, para a exibição de "Karma" na 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
  • Atriz Demi Moore, de
    Atriz Demi Moore, de "A substância", usa vestido vermelho de corte irregular no tapete vermelho de Cannes Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
  • Ator francês Vincent Cassel e esposa, modelo brasileira Narah Baptista, se beijam no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes
    Ator francês Vincent Cassel e esposa, modelo brasileira Narah Baptista, se beijam no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Foto: Valery HACHE / AFP
  • Modelo Barbara Palvin, com vestido azul rodado, e ator Dylan Sprouse assumem gravidez no tapete vermelho do 79ª Festival de Cannes
    Modelo Barbara Palvin, com vestido azul rodado, e ator Dylan Sprouse assumem gravidez no tapete vermelho do 79ª Festival de Cannes Foto: Thibaud MORITZ / AFP
  • John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme
    John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme "Propeller One-Way Night Coach" Foto: Thibaud MORITZ / AFP
  • Cara Delevigne aposta em preto no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes. Ela se apresenta no Brasil em dezembro, no festival Primavera Sound
    Cara Delevigne aposta em preto no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes. Ela se apresenta no Brasil em dezembro, no festival Primavera Sound Foto: Thibaud MORITZ / AFP
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