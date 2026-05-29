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Filho de Faustão comenta estado de saúde do pai

João Silva afirmou que o apresentador, internado em hospital em São Paulo, tem evolução positiva e está na 'melhor fase' das batalhas recentes

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Folhapress - Notícias
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Repórter
29/05/2026 15:24

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Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos.
Internado em São Paulo, Fausto Silva deve receber alta na próxima segunda, de acordo com declarações do filho João Silva crédito: Divulgação/Band

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Silva, de 22 anos, comentou sobre o estado de saúde de Faustão e afirmou que o pai vive um momento mais estável após enfrentar uma série de procedimentos delicados nos últimos anos.

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O filho do comunicador destacou que, apesar das batalhas enfrentadas pela família desde os transplantes, o pai apresenta uma evolução positiva. "Ele está bem. Foram anos muito difíceis, de muitas batalhas, mas agora vive a melhor fase", declarou à "Quem".

João também revelou a expectativa de alta médica do pai, que segue internado em São Paulo. Segundo ele, a família acredita que Faustão possa retornar para casa já no início da próxima semana. "Acho que segunda-feira ele já deve ir para casa", afirmou.

Faustão foi hospitalizado para realizar a retirada de uma sonda gástrica. Após o procedimento, ele permaneceu no Hospital Israelita Albert Einstein para exames de rotina. "O protocolo foi concluído com sucesso. Fausto permanece apenas para um check-up complementar e exames de rotina. Está tudo bem", informou a assessoria.

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Nos últimos anos, Faustão passou por uma série de transplantes. Em agosto de 2023, recebeu um novo coração. Já em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim e fígado. No no passado, o apresentador precisou passar por um retransplante renal.

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