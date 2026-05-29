Gisele Bündchen demoliu mansão de R$ 73 milhões; entenda o motivo

A decisão de Gisele Bündchen de demolir uma mansão de R$ 73 milhões em Surfside, Miami, em maio de 2026, não está ligada a um projeto de paisagismo ecológico, mas a uma estratégia de luxo cada vez mais comum entre bilionários: a criação de um "complexo familiar" privado. A supermodelo comprou a propriedade vizinha à sua com o objetivo de derrubá-la para ampliar seu terreno, garantindo mais privacidade e espaço de lazer para sua família.

Fotos da demolição, divulgadas por veículos como o jornal britânico Daily Mail, mostram o terreno de cinco quartos e quase 620 metros quadrados sendo completamente limpo. A iniciativa visa unificar os lotes, criando uma única e vasta propriedade.

A tendência dos complexos de luxo

A estratégia de Gisele não é um caso isolado. Na Flórida, a compra de imóveis vizinhos para a criação de "supercomplexos" se tornou um símbolo de status e segurança para os ultra-ricos. O bilionário Jeff Bezos, por exemplo, investiu centenas de milhões de dólares em propriedades adjacentes na exclusiva ilha de Indian Creek, também conhecida como "Bunker dos Bilionários", para construir sua mega-mansão.

Curiosamente, a ilha onde Bezos constrói seu refúgio fica do outro lado da Baía de Biscayne, em frente à área onde Gisele mora, e é também o endereço de seu ex-marido, o astro do futebol americano Tom Brady.

O portfólio imobiliário na Flórida

Desde seu divórcio, Gisele tem investido pesadamente no mercado imobiliário da Flórida. Além da propriedade principal em Surfside, avaliada em US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 60 milhões), ela adquiriu um rancho de cavalos de US$ 9,1 milhões (aproximadamente R$ 47 milhões) em Southwest Ranches, uma área rural de luxo perto de Fort Lauderdale.

A demolição da mansão vizinha é, portanto, o passo mais recente em sua estratégia de consolidar um refúgio privado e expansivo. Para os bilionários, o verdadeiro luxo não está apenas no imóvel em si, mas na capacidade de moldar todo o seu entorno, garantindo um nível de exclusividade que apenas grandes fortunas podem comprar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.