Gisele Bündchen compartilha pela primeira vez foto de filho caçula

Com patrimônio estimado em US$ 400 milhões, a brasileira foi a modelo mais bem remunerada do planeta entre 2002 e 2017 e chegou a entrar no Guiness Book, o Livro dos Recordes, como a modelo que ganhou mais dinheiro entre junho de 2014 e 2015. Em 2022, ainda recebia US$ 40 milhões (R$ 216 milhões) por ano, referentes a contratos estabelecidos até 2015, quando encerrou a atividade nas passarelas.