Gisele Bündchen abandona o veganismo após problemas de saúde
Livro da modelo detalha desconfortos digestivos e baixa de ferro que levaram à mudança na dieta
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Após anos associada a um estilo de vida mais natural e alimentação equilibrada, Gisele Bündchen decidiu rever uma escolha importante: o veganismo.
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A modelo contou que precisou mudar a dieta ao perceber que o próprio corpo não respondia bem à restrição total de alimentos de origem animal.
O relato aparece no livro "Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e Alma", em que ela compartilha experiências pessoais e hábitos alimentares. Segundo Gisele, a tentativa de manter uma alimentação exclusivamente vegetal trouxe impactos negativos, especialmente na digestão.
Ela descreve que o consumo frequente de alguns alimentos, como leguminosas, provocava desconfortos recorrentes, incluindo inchaço e gases. Com o tempo, outros sinais começaram a surgir.
Entre eles, episódios de anemia, associados à baixa ingestão de ferro. A situação levou a modelo a buscar orientação médica, que recomendou ajustes na dieta.
"O problema poderia ser facilmente contornado comendo um pouco de carne vermelha", escreveu, ao relatar a indicação recebida.
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A partir daí, Gisele passou a adotar uma alimentação mais flexível. Hoje, segundo ela, cerca de 80% do que consome ainda vem de fontes vegetais, enquanto os outros 20% incluem proteína animal.
Apesar da mudança, a modelo afirma que não vê a experiência com o veganismo como negativa. Pelo contrário: o período serviu como aprendizado sobre limites e necessidades individuais.
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"Aprendi a ouvir meu corpo e fazer o que é melhor para ele", destacou, ao refletir sobre a decisão.