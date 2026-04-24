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Gisele Bündchen abandona o veganismo após problemas de saúde

Livro da modelo detalha desconfortos digestivos e baixa de ferro que levaram à mudança na dieta

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ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
24/04/2026 16:19

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Gisele Bündchen - A supermodelo internacional, gaúcha, segue uma dieta de vegetais e cereais. Seu ex-marido Tom Brady, astro do futebol americano, seguia a mesma toada. Porém, Gisele já confessou que adora pão de queijo..uma tentação que foge à regra.
Após anos adotando o veganismo, Gisele Bündchen diz que mudou a dieta por recomendação médica crédito: Reprodução Instagram

Após anos associada a um estilo de vida mais natural e alimentação equilibrada, Gisele Bündchen decidiu rever uma escolha importante: o veganismo.

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A modelo contou que precisou mudar a dieta ao perceber que o próprio corpo não respondia bem à restrição total de alimentos de origem animal.

O relato aparece no livro "Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e Alma", em que ela compartilha experiências pessoais e hábitos alimentares. Segundo Gisele, a tentativa de manter uma alimentação exclusivamente vegetal trouxe impactos negativos, especialmente na digestão.

Ela descreve que o consumo frequente de alguns alimentos, como leguminosas, provocava desconfortos recorrentes, incluindo inchaço e gases. Com o tempo, outros sinais começaram a surgir.

Entre eles, episódios de anemia, associados à baixa ingestão de ferro. A situação levou a modelo a buscar orientação médica, que recomendou ajustes na dieta.

"O problema poderia ser facilmente contornado comendo um pouco de carne vermelha", escreveu, ao relatar a indicação recebida.

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A partir daí, Gisele passou a adotar uma alimentação mais flexível. Hoje, segundo ela, cerca de 80% do que consome ainda vem de fontes vegetais, enquanto os outros 20% incluem proteína animal.

Apesar da mudança, a modelo afirma que não vê a experiência com o veganismo como negativa. Pelo contrário: o período serviu como aprendizado sobre limites e necessidades individuais.

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"Aprendi a ouvir meu corpo e fazer o que é melhor para ele", destacou, ao refletir sobre a decisão.

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