Gisele Bündchen passeia com Ivanka; qual a relação da modelo com Trump?

Gisele Bündchen e Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram fotografadas na segunda-feira (8/9) em um passeio de iate. Sob o sol da Flórida, as duas foram vistas em clima de férias com suas filhas — Vivian Lake, 12, filha da brasileira com Tom Brady, e Arabella Rose, 14, primogênita de Ivanka — além do namorado da top, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, 35, com quem Gisele teve seu terceiro filho, River.

De acordo com o Page Six, Gisele, Ivanka e Joaquim conversavam animadamente, enquanto as adolescentes se divertiam na proa. Essa não é a primeira vez que a modelo é fotografada ao lado de Ivanka. A proximidade entre as duas despertou a curiosidade: a amizade se reflete no posicionamento político da brasileira?

O elo entre Gisele e Ivanka surgiu graças ao jiu-jítsu. A filha de Donald Trump treina na academia Valente Brothers, comandada pela família do atual namorado de Gisele. Foi nesse ambiente que as duas começaram a conviver e, desde então, têm sido vistas juntas em Miami e até em viagens para a Costa Rica, onde também encontraram a ex-modelo Karlie Kloss.

A boa relação se estendeu às filhas adolescentes, que passaram a compartilhar momentos de lazer, fortalecendo a conexão entre as famílias.

O encontro das duas também se explica pelo cenário de suas vidas pessoais. Em 2020, Ivanka e Jared Kushner compraram um terreno milionário em Indian Creek, ilha conhecida como “bunker dos bilionários” e vizinhança de nomes como Adriana Lima, Karlie Kloss, Tom Brady e a própria Gisele. A proximidade geográfica reforça os encontros frequentes entre as famílias.

Gisele apoia Trump?

Se a amizade parece cada vez mais sólida, no campo político sobram especulações. Parte dessa discussão remonta à relação do ex-marido de Gisele, Tom Brady, com Donald Trump. O astro da NFL conheceu o republicano em 2001 e manteve com ele uma amizade próxima, regada a partidas de golfe e elogios públicos. Em 2016, contudo, Brady recusou o convite para discursar na convenção republicana, alegando desconforto em misturar política com amizade.

Uma das maiores modelos da história do Brasil e do mundo, Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, fruto do seu namoro com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente. montagem/reprodução/instagram A avó paterna, Alicinha Silveira, expressou entusiasmo pelo nascimento do menino. "Estou louca para conhecer o bebê", disse. reprodução/Instagram A modelo, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12 — ambos filhos de Tom Brady —, havia confirmado a gestação em outubro de 2024. Reprodução/@gisele Com o ex-jogador de futebol americano, a modelo de 44 anos teve um relacionamento que durou 13 anos, de 2009 a 2022. Reprodução/redes sociais Antes de confirmar o relacionamento, Gisele Bündchen foi flagrada com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, de 35 anos, na Costa Rica, no fim de 2022. Ele é amigo de famosos como Malvino Salvador e Kyra Gracie e namorou, em 2004, a musa fitness Carol Buffara. Reprodução redes sociais Desde o divÃ³rcio, BÃŒndchen tem optado por uma postura mais reservada em relaÃ§Ã£o Ã vida pessoal, garantindo uma transiÃ§Ã£o tranquila para seus filhos. Instagram @gisele Gisele Caroline Bündchen nasceu em 20 de julho de 1980, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Ela é filha de Vânia Nonnenmacher (falecida em 2024), funcionária de banco aposentada, e Valdir Bündchen, professor universitário e escritor, ambos de origem alemã. Instagram @gisele A modelo tem cinco irmãs: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e a gêmea Patrícia, cinco minutos mais nova. Na adolescência, Bündchen pretendia se tornar jogadora profissional de vôlei e cogitou entrar para o time da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (SOGIPA). Instagram @gisele Contudo, por insistência da mãe, Bündchen se inscreveu em um curso de modelo com suas irmãs Patrícia e Gabriela em 1993. No ano seguinte, ela foi descoberta pela agência de modelos "Elite" em um shopping center de São Paulo, quando participava de uma excursão escolar. Instagram @gisele Em seguida, ela foi selecionada para um concurso nacional, "Elite Look of the Year", em que ficou em 2º lugar. No concurso mundial "Elite Model Look", realizado em Ibiza, Espanha, Bündchen obteve o 4º lugar. Instagram @gisele Na adolescência, mudou-se para São Paulo, quando se lançou como modelo. Em 1996, fez sua primeira viagem para Nova York, para participar da Fashion Week. Reprodução de Instagram copiada do site revistaquem.globo.com Nos primeiros anos de carreira, Gisele posou para as campanhas da Missoni, Chloé, Dolce & Gabana, Valentino, Gianfranco Ferré, Ralph Lauren e Versace. Na foto, foi apresentada com a seguinte manchete: "A Girl Called Gisele" ("Uma garota chamada Gisele"). Dolce & Gabbana - Flickr Gisele apareceu na capa da Vogue em julho, novembro e dezembro de 1999. Ela ganhou o VH1/Vogue "Modelo do Ano" de 1999, e chegou a ganhar três capas consecutivas na Vogue. Reprodução Vogue Em 2000, ela se tornou a quarta modelo a aparecer na capa da revista de música Rolling Stone sendo nomeada "A garota mais bonita do mundo". Wikimedia Commons Sebástian Freire Para a semana de moda da primavera de 2000, ela abriu as apresentações de Marc Jacobs, Michael Kors, Dolce & Gabbana, Christian Dior e Valentino em Nova York, Milão e Paris. reprodução instagram Desde 2004, Gisele Bündchen esteve entre as modelos mais bem pagas do mundo e, em 2007, tornou-se a 16ª mulher mais rica do setor de entretenimento. Anos antes, tornou-se a primeira em uma onda de modelos brasileiras a conquistar sucesso internacional. instagram @gisele Em 2012, ficou em primeiro lugar na lista das modelos mais bem pagas da Forbes. Já em 2014, foi listada como a 89ª mulher mais influente do mundo pela mesma revista. Reprodução/Instagram Gisele também atuou no cinema, participando dos filmes "Táxi" (2004) e "O Diabo Veste Prada" (2006). Além disso, é autora do livro "Aprendizados: Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado", lançado em 2018. divulgação A modelo também é uma ativista ambiental. Em 2018, fundou o Projeto Água Limpa, em parceria com a ONG ISA, com o intuito de proteger as nascentes do rio Xingu, no Mato Grosso. Ela foi embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Reprodução Instagram Entre os anos 1990 e 2000, Gisele namorou Josh Hartnett, Leonardo DiCaprio, Rico Mansur e o surfista Kelly Slater. A modelo sempre teve o sonho de ser mãe, algo que aconteceu no relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. reprodução Instagram Gisele Bündchen conheceu o astro da NFL em dezembro de 2006. Na época, ele jogava pelo New England Patriots. Os dois foram a um encontro às cegas marcado por amigos em comum. Reprodução Instagram Ainda em fevereiro de 2007, no início do relacionamento entre Tom Brady e Gisele, o jogador de futebol americano foi surpreendido ao saber que seria pai, quando sua ex-namorada, Bridget Moynahan anunciou que estava grávida do quarterback. Reprodução de Instagram "Com muita gratidÃ£o por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divÃ³rcio. Minha prioridade sempre foi e continuarÃ¡ sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coraÃ§Ã£o. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenÃ§Ã£o que eles merecem tanto", publicou a modelo sobre o fim do relacionamento. Nino Munoz wikimedia commons Voltar Próximo

Na época, rumores de que Gisele apoiaria Trump circularam em redes sociais. A modelo respondeu de forma direta, em letras maiúsculas: “NÃO!”. Ainda assim, a polêmica persistiu, sobretudo quando ela compartilhou — e depois apagou — uma mensagem de apoio ao People’s Climate March, manifestação contrária às políticas ambientais do então presidente.

No entanto, Gisele nunca declarou apoio público a Trump nem a qualquer outro político conservador, ou a qualquer outro político.

Quem é o namorado de Gisele Bündchen?