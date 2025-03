Tom Brady toma decisão 'cara' para evitar morar perto de Gisele Bündchen

Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, tomou uma atitude radical para garantir que sua vida pós-divórcio siga em paz. De acordo com fontes próximas ao ex-jogador de futebol americano, ele decidiu colocar sua mansão à venda para evitar morar perto da casa de Gisele, que agora vive um relacionamento com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A propriedade de Brady, avaliada em mais de R$ 800 milhões, fica localizada em frente à casa onde Gisele mora com Joaquim e o filho recém-nascido, fruto de seu relacionamento com o treinador. A decisão, que surpreendeu muitos, foi tomada em um momento delicado da vida de Brady, que parece estar fazendo de tudo para se distanciar da presença de sua ex-mulher e de sua nova família.

"Ele quer vender a casa. Isso o lembra de Gisele. Foi ela quem dominou a reforma, e é o estilo dela, seus toques pessoais. Ele ainda sente a nuance dela em todos os lugares. Toda vez que ele olha para o mar, ele vê a casa reformada de Gisele e sua vida perfeita com seu galã das artes marciais e seu novo bebê, e isso o deixa desanimado", revelou uma fonte próxima ao jogador.

O casamento de Tom Brady e Gisele Bündchen chegou ao fim em outubro de 2022, depois de 13 anos juntos. O ex-casal, que tem dois filhos – Benjamin, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12 –, viu suas vidas seguirem rumos separados, com Gisele começando um novo capítulo com Joaquim Valente. Em fevereiro deste ano, a modelo deu à luz seu terceiro filho, gerado com o treinador.