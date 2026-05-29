Nicolas Cage muda o nome para se afastar da família
Astro de Hollywood decidiu romper oficialmente com o sobrenome de uma das dinastias mais poderosas do cinema; entenda o motivo por trás da decisão legal
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O ator Nicolas Cage revelou que oficializou legalmente o sobrenome “Cage” e deixou para trás o nome de batismo, Nicolas Kim Coppola. A mudança ocorreu em 2025, segundo contou o vencedor do Oscar por "Despedida em Las Vegas" (1995), em entrevista à revista "Variety" nesta semana.
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Conhecido há décadas pelo nome artístico, o astro de filmes como “A outra face” e “O Senhor das Armas" explicou que decidiu transformar “Cage” também em seu nome oficial para reforçar a própria identidade fora da tradicional família Coppola, uma das mais influentes de Hollywood.
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“Eu sou Nick Cage. Mudei meu nome legalmente no ano passado. Sou Nick Cage na vida e diante das câmeras”, afirmou.
O ator é filho do produtor August Coppola e sobrinho do diretor Francis Ford Coppola, responsável por filmes como “O poderoso chefão” e “Apocalypse now”. Ele também é primo da diretora Sofia Coppola, de “Encontros e desencontros” e “Maria Antonieta”, além de ter parentesco com a atriz Talia Shire (“Rocky, um lutador”) e o diretor Roman Coppola.
Apesar da herança cinematográfica, Cage disse que queria construir uma trajetória própria. “É melhor ser o patriarca da minha própria pequena família do que o primo palhaço à margem da família de outra pessoa”, declarou.
O sobrenome adotado veio de uma paixão antiga pelos quadrinhos. Fã da Marvel, o ator já havia contado anteriormente que se inspirou no personagem Luke Cage para criar o nome artístico. Na nova entrevista, ele voltou a comentar a escolha.
“Eu sempre achei que ‘Cage’ era um nome muito legal. Também cresci ouvindo falar sobre John Cage e suas composições experimentais”, explicou.
Segundo o ator, ele buscava um nome curto e marcante, no estilo de James Dean. “Queria algo direto para os créditos dos filmes”, contou.
Mesmo usando “Cage” durante praticamente toda a carreira, o ator apareceu como Nicolas Coppola em seu primeiro filme, “Picardias estudantis”, de 1982. Ele também brincou sobre a grafia francesa de seu primeiro nome. “Meu pai me deu ‘Nicolas’ sem o ‘h’, mas todo mundo insiste em colocar”, disse.
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Nesta semana, estreou a série do Prime Video “Spider-noir”, protagonizada por Cage, uma versão alternativa do Homem-Aranha ambientada nos anos 1930. Na história, o herói é um detetive particular durão e desiludido em uma Nova York tomada pelo crime, máfia e corrupção durante a Grande Depressão.