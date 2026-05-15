Sofia Coppola lança prêmio que dará 20 mil dólares para novos cineastas

Segundo Roman Coppola, irmão de Sofia, o objetivo é ajudar artistas com vozes originais que muitas vezes não conseguem espaço por falta de recursos financeiros. Já Sofia Coppola disse: “Estou feliz em lançar este prêmio de curta-metragem com a Decentralized Pictures e ajudar a impulsionar um novo talento do cinema. Gostamos de descobrir vozes únicas e, com a ajuda e a visão da comunidade da DCP, temos confiança de que reconheceremos um cineasta excepcional”. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard