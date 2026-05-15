Filmes e Séries
Sofia Coppola lança prêmio que dará 20 mil dólares para novos cineastas
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Segundo Roman Coppola, irmão de Sofia, o objetivo é ajudar artistas com vozes originais que muitas vezes não conseguem espaço por falta de recursos financeiros. Já Sofia Coppola disse: “Estou feliz em lançar este prêmio de curta-metragem com a Decentralized Pictures e ajudar a impulsionar um novo talento do cinema. Gostamos de descobrir vozes únicas e, com a ajuda e a visão da comunidade da DCP, temos confiança de que reconheceremos um cineasta excepcional”. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
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O prêmio oferecerá 20 mil dólares para que um cineasta emergente produza um curta-metragem, além de mentoria artística, suporte de divulgação e distribuição pela futura plataforma de streaming DCP+. Para participar, os candidatos devem enviar um vídeo curto que represente seu estilo de direção e um documento descrevendo o projeto que desejam realizar. As inscrições passarão por avaliações da comunidade da Decentralized Pictures, que selecionará os finalistas antes da escolha final de Sofia Coppo Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
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Saiba mais, a seguir, sobre Sofia Coppola. Nascida em 14 de maio de 1971, em Nova York, nos Estados Unidos, ela é diretora, produtora e roteirista conhecida por filmes intimistas e de forte identidade visual, além de ter sido a primeira mulher norte-americana indicada ao Oscar de Melhor Direção. Foto: Reprodução / Instagram
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Sofia Coppola é filha de Francis Ford Coppola e da artista e documentarista Eleanor Coppola. Sofia nasceu em Nova York enquanto o pai filmava “O Poderoso Chefão”, mas cresceu no norte da Califórnia. Ela participou de pequenos papéis nos filmes do pai, muitas vezes usando o nome artístico “Domino Coppola”. Seu primeiro e último papel de destaque foi como Mary, filha de Michael Corleone, em “O Poderoso Chefão Parte 3”. Foto: Divulgação
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Seu primeiro trabalho como diretora foi o curta “Bed, Bath, and Beyond", lançado em 1996. Dois anos depois, dirigiu o curta "Lick the Star". Em 1999, lançou seu primeiro longa-metragem, baseado no romance de Jeffrey Eugenides e com roteiro escrito pela própria diretora. Foto: Wikimedia Commons / LucaFazPhoto
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Seu segundo filme, “Encontros e Desencontros”, que ela escreveu, dirigiu e produziu, venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2004 e recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme e Melhor Direção. Com isso, Sofia Coppola se tornou a primeira mulher norte-americana indicada ao Oscar de Melhor Direção. Foto: Divulgação
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Outro destaque de sua carreira foi "Maria Antonieta”, estrelado por Kirsten Dunst. O longa venceu o Oscar de Melhor Figurino e chamou atenção pelos cenários luxuosos, figurinos elaborados e trilha sonora inspirada nos anos 1980. No filme, Coppola retratou a jovem rainha do século 18 sob uma perspectiva mais pessoal. Foto: Divulgação
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Em 2010, Sofia Coppola venceu o Leão de Ouro de Melhor Filme no Venice Film Festival por "Um Lugar Qualquer”, drama sobre um ator de Hollywood interpretado por Stephen Dorff e sua filha, vivida por Elle Fanning. Foto: Divulgação
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Em 2017, Coppola se tornou a segunda mulher a vencer o prêmio de Melhor Direção no Cannes Film Festival pelo filme “O Estranho que Nós Amamos”, thriller ambientado durante a Guerra Civil Americana. Além de dirigir, ela também escreveu o roteiro, baseado no romance de Thomas Cullinan. Foto: Divulgação
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Sofia Coppola também escreveu, dirigiu e produziu Priscilla, cinebiografia sobre Priscilla Presley, esposa do cantor Elvis Presley e mãe da cantora Lisa Marie Presley. Baseado no livro “Elvis and Me”, o filme, estrelado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, estreou no Festival de Veneza de 2023 e recebeu uma ovação de sete minutos. Foto: Divulgação
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Coppola também dirigiu outros filmes, como “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, inspirado na história real de adolescentes que roubavam joias e artigos de luxo de celebridades, e o especial musical “A Very Murray Christmas”, estrelado por Bill Murray e lançado pela Netflix. Ela também dirigiu a ópera “La traviata” em parceria com o estilista Valentino Garavani, no Teatro dell’Opera de Roma. Foto: Divulgação