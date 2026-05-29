Nicolas Cage encarna clone do Homem-Aranha para ‘salvar’ o cinema

O ator Nicolas Cage atua pela primeira vez numa série, interpretando um personagem com que tem familiaridade há quase uma década. “Spider-noir” (Prime Video) traz uma versão alternativa do Homem-Aranha, em uma Nova York dos anos 1930, marcada pela Grande Depressão.



O ator já havia dado voz ao Homem-Aranha Noir na animação vencedora do Oscar “Homem-Aranha no aranhaverso” (2018), em que o jovem Miles Morales encontra diferentes variantes do super-herói.

O personagem era uma versão noir de Peter Parker e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2008. Já em “Spider-noir”, Cage vive Ben Reilly, clone do super-herói e investigador particular, que costumava salvar a cidade de desastres como o vigilante Aranha.



Fazendo jus ao nome, a série mergulha na estética clássica do noir, com personagens moralmente ambíguos, máfia, tramas de traição e ruas esfumaçadas. Numa tentativa de reproduzir os filmes das décadas de 1940 e 1950, os episódios podem ser assistidos tanto em cores quanto em preto e branco, com possibilidade de alternância entre as versões dentro do mesmo episódio.



Em entrevista ao “The New York Times”, Cage afirmou que optou pelo formato de série para aproximar o público jovem do cinema clássico. “Senti que já tinha alcançado o que queria como ator no cinema. Então pensei: ‘Como vou continuar interessado?’ e decidi fazer algo na televisão”, afirmou.



Como exemplo de referências experimentais na TV, citou “Twin Peaks”, de David Lynch. “A esperança é que um jovem pense: ‘Nossa, o que é isso? Não estou muito acostumado com preto e branco. Meu Deus, existe esse enorme volume de arte maravilhosa em que todos esses atores antigos trabalharam. Vou conferir’. E, aliás, ele é o Homem-Aranha”, disse.



Crise financeira

Na trama, o Aranha está longe da imagem de nobreza associada ao personagem tradicional. Veterano da Primeira Guerra Mundial, Ben Reilly viu a noiva morrer em um ato de vingança contra o herói e abandonou a identidade do vigilante. Em meio à crise financeira, ele mal consegue manter os negócios de investigação funcionando e pagar a secretária Janet (Karen Rodriguez).



Cinco anos após a morte da mulher que amava, Ben é contratado para investigar um suposto caso de traição conjugal, que teria sido cometido pela femme fatale Cat Hardy (Li Jun Li). Ao mesmo tempo, o principal mafioso da cidade, Cabelo de Prata (Brendan Gleeson), sofre um atentado cometido por um criminoso capaz de entrar em combustão, indicando que o protagonista não é mais a única figura com superpoderes na cidade.





Dada a fotografia do noir dominada por luz e sombras, os episódios em preto e branco funcionam melhor. Além disso, ajudam a tornar mais convincente a imagem do Aranha balançando pela cidade vestindo sobretudo e máscara de lã. Ainda assim, a versão colorida encontra personalidade própria ao apostar em tons saturados inspirados nos quadrinhos.



Nicolas Cage incorpora o noir e, em alguns momentos, chega a ser cartunesco. A voz anasalada e o chapéu preto que cobre os olhos aproximam o personagem tanto dos detetives clássicos do cinema quanto de figuras cômicas da animação. As referências a Humphrey Bogart são evidentes, mas o próprio ator diz ter buscado outras inspirações. “Para mim, esse personagem é 70% Bogart e 30% Pernalonga. Mas é 100% eu”, afirmou à “Esquire”.

“SPIDER-NOIR”

A série com oito episódios, em versões preto e branco e coloridos, está disponível no Prime Video.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes