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Faustão é internado e passa por procedimento no Albert Einstein

Apresentador está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), para retirada programada de sonda gástrica

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
25/05/2026 13:45

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Faustão é internado e passa por procedimento no Albert Einstein; veja detalhes
Faustão deve receber alta nesta terça-feira (26/5) crédito: Tupi

Rádio Tupi

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Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), para a retirada de uma sonda gástrica, procedimento já programado desde o ano passado. A informação é da equipe do apresentador, que garantiu que "está tudo sob controle e com normalidade clínica".

Ele deve receber alta nesta terça-feira (26/5).

Aparição rara nas redes sociais

Dias antes da internação, Faustão surgiu nas redes sociais em uma ocasião especial: a festa de 18 anos de Rodrigo, seu filho caçula, celebrada no último dia 20 de maio.

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As imagens foram publicadas por João Silva, filho mais velho, nos stories do Instagram.

Nos vídeos, Faustão aparece bem-humorado ao lado do aniversariante, cantando o famoso "com quem será" às gargalhadas. Em outro momento, é possível ouvi-lo ao fundo durante a entrada do bolo.

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João também se declarou ao irmão nas redes: "Em 20 de maio de 2008, ganhei meu grande parceiro de vida! O quanto eu te amo não está escrito, Peppa!".

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