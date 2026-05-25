Faustão é internado e passa por procedimento no Albert Einstein

Rádio Tupi

Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), para a retirada de uma sonda gástrica, procedimento já programado desde o ano passado. A informação é da equipe do apresentador, que garantiu que "está tudo sob controle e com normalidade clínica".

Ele deve receber alta nesta terça-feira (26/5).

Aparição rara nas redes sociais

Dias antes da internação, Faustão surgiu nas redes sociais em uma ocasião especial: a festa de 18 anos de Rodrigo, seu filho caçula, celebrada no último dia 20 de maio.

As imagens foram publicadas por João Silva, filho mais velho, nos stories do Instagram.

FAMOSOS: Faustão surgiu em um registro raro comemorando os 18 anos do filho caçula. pic.twitter.com/FyWPSlpliw — CHOQUEI (@choquei) May 21, 2026

Nos vídeos, Faustão aparece bem-humorado ao lado do aniversariante, cantando o famoso "com quem será" às gargalhadas. Em outro momento, é possível ouvi-lo ao fundo durante a entrada do bolo.

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João também se declarou ao irmão nas redes: "Em 20 de maio de 2008, ganhei meu grande parceiro de vida! O quanto eu te amo não está escrito, Peppa!".