Homem cola chiclete no cabelo de filha de Dennis DJ em show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Tília Fialho viveu um momento de tensão durante uma apresentação realizada no domingo (24/5), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A artista interrompeu o show após perceber que um homem da plateia havia colado um chiclete no cabelo dela.

Filha do Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, Tília classificou a situação como um episódio de “fortes emoções” ao comentar o ocorrido posteriormente nas redes sociais. Em vídeo compartilhado pela artista, é possível ver o momento em que a cantora parou a performance para tentar entender o que havia acontecido e identificar quem seria o responsável pela atitude.

“Grudaram chiclete no meu cabelo. Deixa eu ver quem foi. Como é que você assume que foi você, moço? Você sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa? Você não sabe!”, disse ela diante do público.

Ainda no palco, a artista continuou questionando a situação e comentou sobre os cuidados exigidos pelo cabelo, ressaltando que a manutenção representa um custo elevado.

O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, e Tília voltou a comentar o caso por meio de vídeos publicados em seu perfil pessoal. Segundo a cantora, muitas pessoas elogiaram a forma como ela reagiu diante do público, destacando a paciência e a postura adotada durante o momento.

Apesar disso, ela admitiu que sua reação fora dos holofotes foi diferente. “Recebi mensagens falando: ‘Nossa, você foi tão educada, tão paciente’. Mas, quando cheguei na produção, eu xinguei ele”, contou nos stories.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cantora explicou que evitou expor a situação de forma mais intensa diante das pessoas que estavam presentes no local, mas afirmou que medidas foram tomadas pela organização do evento. “No final, ele foi expulso. A própria galera do evento tirou ele de lá”, esclareceu.