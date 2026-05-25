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IMPREVISTO

Homem cola chiclete no cabelo de filha de Dennis DJ em show

Cantora tentou identificar responsável durante apresentação em Juiz de Fora e afirmou que homem acabou retirado do evento

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/05/2026 12:06

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Tília interrompeu show para dar bronca em homem que grudou chiclete no cabelo dela durante apresentação
Tília interrompeu show para dar bronca em homem que grudou chiclete no cabelo dela durante apresentação crédito: Redes sociais

A cantora Tília Fialho viveu um momento de tensão durante uma apresentação realizada no domingo (24/5), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A artista interrompeu o show após perceber que um homem da plateia havia colado um chiclete no cabelo dela.

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Filha do Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, Tília classificou a situação como um episódio de “fortes emoções” ao comentar o ocorrido posteriormente nas redes sociais. Em vídeo compartilhado pela artista, é possível ver o momento em que a cantora parou a performance para tentar entender o que havia acontecido e identificar quem seria o responsável pela atitude.

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“Grudaram chiclete no meu cabelo. Deixa eu ver quem foi. Como é que você assume que foi você, moço? Você sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa? Você não sabe!”, disse ela diante do público.

Ainda no palco, a artista continuou questionando a situação e comentou sobre os cuidados exigidos pelo cabelo, ressaltando que a manutenção representa um custo elevado.

O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, e Tília voltou a comentar o caso por meio de vídeos publicados em seu perfil pessoal. Segundo a cantora, muitas pessoas elogiaram a forma como ela reagiu diante do público, destacando a paciência e a postura adotada durante o momento.

Apesar disso, ela admitiu que sua reação fora dos holofotes foi diferente. “Recebi mensagens falando: ‘Nossa, você foi tão educada, tão paciente’. Mas, quando cheguei na produção, eu xinguei ele”, contou nos stories. 

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A cantora explicou que evitou expor a situação de forma mais intensa diante das pessoas que estavam presentes no local, mas afirmou que medidas foram tomadas pela organização do evento. “No final, ele foi expulso. A própria galera do evento tirou ele de lá”, esclareceu.

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