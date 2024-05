Depois de disponibilizar “Garota Nota 100”, um album totalmente voltado ao funk, a cantora Tilia lancou "Foi No Bailao", seu mais novo single em parceria com MC Danny e DJ BR da Tijuca. A faixa, que foi inspirada em “Don't You Worry Child”, grande hit mundial de Swedish House Mafia, ja esta disponivel em todas as plataformas digitais.



Para Tilia, que ja colaborou com Valesca Popozuda e agora com Danny, e uma realizacao poder unir forcas com grandes mulheres, principalmente por essas parcerias fortalecerem a cena feminina. “Mesmo com tanta evolucao no cenario musical, ainda nos deparamos com pessoas que menosprezam o funk e que julgam muito as mulheres que estao nesse meio. Pra mim, cantar funk e fazer parcerias com mulheres tao potentes como a Danny, e muito especial. Acredito que nos estamos ganhando nosso espaco, nos unindo cada vez mais e mostrando que podemos cantar sobre o que quisermos”, afirma a cantora.



Nos versos da cancao sensual e ousada, as artistas abordam um encontro intimo e provocativo. “Sentando com forca quero ver nao se apaixonar / eu quicando gostoso, na sentada tu vai gamar / se apegou na minha pegada / na minha quicada braba / so nao esquece da malvada”, diz a letra.



A cantora, que faz parte dessa nova geracao da musica, ressalta a importancia de cantar sobre liberdade e afastar qualquer limitacao. “A sociedade sempre tenta nos impor limites, mas estamos vindo com mais forca. Temos que trazer letras sensuais sim, porque precisamos quebrar esse tabu e dar visibilidade aos desejos das mulheres tambem. Estamos muito acostumados a ver homens falando sobre tudo, abertamente, entao nos tambem temos que ter a liberdade para falar e cantar sobre temas mais provocativos, seja de uma forma explicita ou com duplos sentidos", expressa.