Globo propõe a Ana Paula Renault contrato para três programas

Após registrar recordes de audiência e vencer o "BBB 26", a jornalista Ana Paula Renault entrou na mira de um novo e robusto contrato com a Globo.

A emissora pretende aproveitar o desempenho da apresentadora no canal por assinatura GNT, onde ela comandou edições históricas do programa "Saia Justa", para reforçar sua grade matinal na TV aberta.

A proposta entregue à famosa prevê que ela assuma quadros fixos nos programas "Encontro", "Mais Você" e "É de Casa".

O objetivo é que ela debata pautas do universo feminino, repetindo o sucesso que já alcança em suas plataformas digitais. A movimentação ocorre após a mineira atrair grande público em participações recentes no "Fantástico".

Um dos pilares da renovação proposta é a integração de Ana Paula à ViU, o braço de gerenciamento de influenciadores da emissora.

Atualmente, a campeã do reality possui autonomia total sobre seus contratos publicitários, que são negociados por sua própria equipe externa, sem o "agenciamento comercial" da empresa de mídia.

Caso aceite os termos, ela passará a fazer parte do mesmo portfólio de outros nomes que se destacaram na última edição do reality show.

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O setor já cuida da imagem e das parcerias de ex-participantes como Milena Moreira, Samira Sagr, Chaiany Andrade, Maxiane Rodrigues e Marciele Albuquerque.



