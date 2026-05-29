Bad Bunny se anima com brasileira em show em Portugal: ‘Quero ir de novo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Bad Bunny se apresentou em Lisboa, em Portugal, na última quarta-feira (27/5). Mas, em meio a um estádio lotado, uma brasileira chamou atenção do astro. Durante a apresentação da turnê “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, o cantor porto-riquenho se mostrou empolgado ao descobrir que uma fã na plateia era brasileira e a reação dele viralizou.

A fã em questão era a advogada brasileira Giulia Barros, que conseguiu interagir com o artista durante o espetáculo realizado no Estádio da Luz, lotado com cerca de 60 mil pessoas. Ao perceber que ela era do Brasil, Bad Bunny abriu um sorriso, começou a comemorar e declarou: “Eu amo o Brasil, já quero ir de novo.”

A própria Giulia comemorou a interação nas redes. “SOUUUUU EU E ELE FALOU: ‘YA QUIERO IR DE NUEVOOOOO’. Ele é tudo, te amamos Benito”, publicou.

Quem também registrou o encontro foi o fã brasileiro Jefferson Bezerra, que compartilhou vídeos do momento e falou sobre a emoção de acompanhar tudo de perto. “Lindo demais ver tudo isso de pertinho. Esse dia vai ficar guardado para sempre na minha memória”, escreveu.

O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais, principalmente entre fãs brasileiros do cantor. “ELE AMA O BRASIL E ISSO É TUDO QUE A GENTE PRECISAVA ESCUTAR”, escreveu uma internauta. “Os pulinhos, ele todo animado pensando em voltar! Ele é tão neném”, comentou outra.

Agora, depois da declaração carinhosa ao público brasileiro, os fãs já começaram a pedir oficialmente uma nova passagem do artista pelo Brasil. “Vamos fazer um abaixo-assinado pro CPF do Benito sair logo”, brincou outro perfil nas redes sociais.

Bad Bunny está em Portugal para duas apresentações esgotadas da nova turnê mundial. Os shows em Lisboa marcam a primeira vez do artista no país e transformaram o Estádio da Luz em uma grande celebração da cultura latina e porto-riquenha.

Segundo o jornal português Público, o cantor surgiu no palco sob gritos de “Benito, Benito” e conduziu um espetáculo marcado por referências à salsa, ao reggaeton e à identidade caribenha. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu durante a música “DtMF”, principal sucesso do álbum mais recente do artista, cantada em coro pelo estádio inteiro.

El público de Lisboa, Portugal durante DtMF pic.twitter.com/EOsTDg8k7a — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 26, 2026

No encerramento da apresentação, Bad Bunny também fez um discurso sobre afeto, memória e conexão entre as pessoas. “Enquanto estivermos vivos devemos amar-nos o mais que conseguirmos”, disse o cantor, incentivando os fãs a criarem “fotos mentais” dos momentos especiais vividos ali.