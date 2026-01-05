Veja quem é o fã brasileiro que passou o Réveillon com Rosalía em Ipanema: "Em choque"

Caio Stampa, fã brasileiro da cantora espanhola Rosalía, passou a virada do ano ao lado da artista na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu de forma inesperada durante o réveillon e uma foto dos dois viralizou nas redes sociais.

Caio publicou um vídeo relatando como tudo aconteceu. "Sim, eu sou o cara que passou o Réveillon com a Rosalía em Ipanema. Muito louco isso, sério", afirmou.

Como o encontro aconteceu?

Caio contou que também ficou surpreso com a situação e que ainda tentava entender o que viveu. Segundo ele, a intenção ao compartilhar a história não era ganhar visibilidade nas redes, mas dividir a experiência.

"Estou até agora meio em choque, tentando processar o que aconteceu. Não foi só uma noite legal, consegui tirar algumas lições disso", disse.

O jovem explicou que acompanhava a carreira da cantora há anos. "Ela é uma pessoa que eu acompanho desde novinho. Ela e Lana Del Rey são artistas que eu realmente consumo", relatou.

Confira o vídeo

A noite em Ipanema

Na noite da virada, Caio estava na praia com um amigo, que decidiu ir embora mais cedo. Ele resolveu ficar sozinho porque gostava da música que tocava no local.

Pouco depois, recebeu mensagem de um conhecido dizendo que estava em Ipanema e pediu para ele esperar. Enquanto aguardava, Caio reconheceu Rosalía no local.

"Já estava ligado que ela estava no Rio e na pegada da Dua Lipa de fazer programas locais", contou.

Rosalía estrela nova campanha da Calvin Klein. Foto: Reprodução

O primeiro contato com Rosalía

Ao cumprimentar pessoas conhecidas, Caio acabou ficando frente a frente com a cantora. Segundo ele, Rosalía estava de boné, acompanhada por seguranças e de forma discreta.

"Do nada a pessoa está na sua frente te dando dois beijinhos", afirmou. Ele descreveu a artista como alguém simples e acessível, comparando-a a uma pessoa comum do bairro.

A convivência durante a madrugada

Caio disse que tentou agir com naturalidade durante a conversa, apesar do impacto. "Tentei disfarçar o melhor que eu consegui", contou.

De acordo com o relato, ele passou várias horas com a cantora e o grupo dela. O encontro começou pouco depois da meia-noite e se estendeu até o amanhecer.

"Fiquei de meia-noite e vinte até cinco da manhã com ela e com a galera dela, que é bem legal", disse.