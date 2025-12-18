Rosalía promove ‘Lux’ no Cristo Redentor e compra disco de Elis Regina

Em 2022, Rosalía lançou “Motomami”, seu álbum mais ousado e experimental até então. O disco recebeu ampla aclamação crítica e rendeu a ela o Grammy Latino de Álbum do Ano em 2022, além do Grammy Awards de 2023 na categoria de Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo. Foto: Reprodução do Instagram @rosalia.vt