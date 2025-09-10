Fã brasileira paga 4 mil reais para almoçar com cantor do Backstreet Boys

A publicitária Thalita Gabriela chocou alguns internautas ao compartilhar o montante que gastou para encontrar seu ídolo de infância, Howie D., da boy band Backstreet Boys.

A banda se apresentará no festival The Town, em São Paulo, em 12 de setembro. Na mesma data do show, Howie D., um dos integrantes, e o maior ídolo de Thalita, surpreendeu fãs ao cobrar R$ 1.800 por um almoço e uma selfie.

O ingresso do evento inclui um cartão VIP, uma selfie com o artista e um autógrafo de Howie.

A publicitária, que comprou o ingresso para o almoço, já tinha encontrado Howie em outras ocasiões. Há cerca de dois meses, Thalita viajou para Las Vegas, nos Estados Unidos, para outro almoço com o artista, onde revelou ter pago US$ 400 (cerca de R$ 2.165).

Além do almoço em Las Vegas, ela pagou US$ 1.200 (R$ 6.522) para ir a um resort em Cancún, no México, na comemoração dos 30 anos da banda. O evento foi fechado para os fãs e os cantores.

Incluindo passagens e hospedagem, os encontros de Thalita com a banda somam mais de R$ 20 mil, e a publicitária afirmou não saber o valor exato de todos os gastos.

Em suas redes sociais, Thalita publicou que as pessoas dão muita ênfase no valor, mas esquecem das experiências únicas que ela viveu. "Guardando todos os meus centavos para realizar meus sonhos e é isso que importa", afirmou.