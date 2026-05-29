Veja como Noah Centineo transformou o corpo para interpretar Rambo

Pode parecer estranho imaginar o galã de comédias românticas como o novo Rambo, mas a transformação física de Noah Centineo é a prova de que disciplina e ciência andam juntas. Para o filme John Rambo, um prelúdio que contará a origem do icônico soldado, o ator se submeteu a um regime espartano de dieta e treinamento. A Lionsgate acaba de anunciar a data de estreia para 4 de junho de 2027, colocando os holofotes sobre a preparação que deixou para trás a imagem que o consagrou em produções como Para Todos os Garotos que Já Amei.

A mudança radical, que gerou comparações com a preparação de Sylvester Stallone nos anos 80, foi construída sobre dois pilares fundamentais: um superávit calórico rigorosamente calculado e um treinamento de força voltado para a funcionalidade bruta exigida pelo personagem.

Noah Centineo, galã de "Para Todos os Garotos que Já Amei", que se transformou para seu novo papel como Rambo.Créditos: depositphotos.com / Image Press Agency

O que ele precisou comer para crescer tanto?

Para ganhar massa muscular de forma expressiva, a alimentação de Centineo foi drasticamente alterada. A estratégia envolveu um consumo calórico muito acima de seu gasto diário, focado em nutrientes específicos para a construção de músculos.

Segundo especialistas em nutrição esportiva, não se trata apenas de comer mais, mas de comer certo. Uma dieta para este objetivo geralmente se baseia em seis a sete refeições diárias, ricas em proteínas de alto valor biológico como frango, ovos e peixe, combinadas com carboidratos complexos como batata-doce e arroz integral para fornecer energia para os treinos intensos.

E como era a rotina de treinos?

O treino para encarnar um soldado de elite vai muito além da musculação convencional. O objetivo não é apenas estético, mas sim desenvolver força, resistência e uma aparência mais densa e robusta, que transmita a capacidade física do personagem.

Especialistas em preparação física para cinema apontam que o foco sai do isolamento de músculos e vai para movimentos compostos. A base de um programa como esse inclui agachamentos, levantamento terra e exercícios com peso corporal, como barras e flexões com carga. Além disso, o treinamento funcional, que simula movimentos de combate, é essencial para garantir que a força seja aplicável e crível para o personagem.

Qualquer pessoa pode fazer o mesmo?

É fundamental entender que uma transformação como essa exige um acompanhamento profissional constante e em tempo integral. A dieta e o treino são personalizados e ajustados semanalmente por uma equipe que inclui médicos, nutricionistas e treinadores.

Tentar replicar esse processo sem orientação é perigoso, podendo levar a lesões graves e desequilíbrios metabólicos. O resultado visto na tela é fruto de um investimento altíssimo de tempo, dinheiro e dedicação que foge da realidade da maioria das pessoas.

A transformação de um ator para um papel revela que um físico de cinema é, antes de tudo, um trabalho em tempo integral.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.