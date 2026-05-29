Céline Dion ganha série sobre sua juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vida de Céline Dion, de 58 anos, antes da fama vai ganhar uma adaptação para a TV. A produção será a primeira obra dramatizada sobre a cantora feita com autorização e participação direta de familiares da artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo informações divulgadas pelo "Deadline", a série está em desenvolvimento e será inspirada no livro "Dion, A Family Saga", escrito por Jimmy Dion, sobrinho da cantora. Irmão da artista, Jacques Dion também participa da produção.
Com título provisório de "Growing Up Dion", a trama acompanhará a infância e adolescência da cantora em Quebec, no Canadá. A história deve mostrar a convivência de Céline com os 14 irmãos e a influência da mãe, Thérèse Dion, em sua formação artística.
Ao comentar o projeto, Jacques Dion destacou a importância emocional da produção para a família. "Esta série representa algo profundamente significativo para nossa família, pois captura o espírito, as lutas e o amor que definiram nossa criação. Temos orgulho de finalmente compartilhar essa história com o mundo de uma forma que seja fiel a quem somos", declarou ao "Deadline".
A série será comandada pela showrunner Zoë Green e contará com produção de Diamant Rouge e Nicolas Giafferi. Jimmy Dion atuará como consultor criativo do projeto.
Céline Dion é considerada uma das artistas mais importantes da música mundial. Dona de cinco prêmios Grammy, ela acumula mais de 27 álbuns lançados ao longo da carreira, com milhões de cópias vendidas.
A cantora e atriz californiana Cher completa 80 anos neste 20 de maio. Dona de sucessos como “Believe” e “If I Could Turn Back Time”, ela atravessou décadas mantendo relevância na música, no cinema e na televisão. Ao longo da carreira, acumulou prêmios importantes, incluindo Oscar, Grammy, Emmy e Globo de Ouro. Ícone de estilo e personalidade marcante, Cher também se destaca por sua atuação em causas sociais e políticas.
Flickr – Gage Skidmore
No fim de 2025, o jornal britânico “The Mirror” noticiou que Cher planeja se casar com o namorado Alexander “AE” Edwards, 40 anos mais jovem. Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima afirmou ao veículo que isso "não pesa" na relação. Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. "Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito", disse ela em novembro do mesmo ano ao programa “CBS Mornings”. Juntos desde 2022, Cher e Edwards mo Reproduc?a?o Instagram @cher
Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman. Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen.
Reproduc?a?o
Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia. Ao longo de mais de seis décadas de carreira multifacetada, ela acumulou sucessos comerciais, prêmios importantes e uma imagem pública associada à ousadia artística e à independência. Apelidada de "Deusa do Pop", ela se destacou em múltiplas áreas, tornando-se uma das poucas pessoas a ganhar um Oscar, um Grammy, um Emmy e um Globo de Ouro.
Reproduc?a?o/YouTube
A ascensão da artista começou nos anos 1960, quando formou a dupla Sonny e Cher ao lado de Sonny Bono, com quem também se casou. O casal alcançou fama internacional em 1965 com “I Got You Babe”, um dos maiores hits da década e marco da cultura pop norte-americana.
Wikimedia Commons/CBS
O sucesso da parceria abriu espaço para programas de televisão, especialmente “The Sonny and Cher Comedy Hour”, atração que consolidou Cher como estrela televisiva e ícone fashion graças aos figurinos extravagantes criados pelo estilista Bob Mackie.
Wikimedia Commons/ABC Television
Após o fim da dupla e do casamento nos anos 1970, Cher conseguiu seguiu em evidência. Em carreira solo, emplacou músicas como “Gypsys”, “Dark Lady” e “Half-Breed”, consolidando-se como uma das vozes femininas mais populares da indústria fonográfica. Sua habilidade de transitar entre folk, pop, disco, rock e dance music se tornaria uma das principais marcas de sua trajetória artística.
Flickr - M Abancourt
Nos anos 1980, Cher reinventou novamente sua imagem ao investir com força na atuação. A artista recebeu elogios da crítica por trabalhos em filmes como “Silkwood - O Retrato de uma Coragem”, “Marcas do Destino” e “As Bruxas de Eastwick”.
Reproduc?a?o
O auge dessa fase veio com “Feitiço da Lua”, que lhe garantiu o Oscar de Melhor Atriz em 1988. Com isso, Cher passou a integrar um grupo restrito de artistas que conquistaram reconhecimento máximo tanto na música quanto no cinema.
Reproduc?a?o
Na música, a artista viveu um novo período glorioso no fim dos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, impulsionada por sucessos como “If I Could Turn Back Time” e, sobretudo, o álbum “Believe”. A faixa-título, marcada pelo uso pioneiro do Auto-Tune, tornou-se um fenômeno global e ajudou a redefinir a música pop eletrônica do período. O hit vendeu milhões de cópias e fez de Cher a artista feminina mais velha a liderar a parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos.
Divulgac?a?o
Além da carreira artística, Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, pela parceria com o estilista Bob Mackie, e seus posicionamentos políticos e defesa de causas sociais, especialmente ligadas aos direitos civis e a campanhas humanitárias. o longo das décadas, a artista também se destacou por desafiar padrões de comportamento e envelhecimento impostos às mulheres na indústria do entretenimento.
Flickr - Raph_PH
Nos últimos anos, Cher continuou ativa em turnês, projetos musicais, cinema e publicações autobiográficas. Em 2024, foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, reconhecimento que reforçou sua importância histórica para a música mundial. Já em 2026, recebeu um Grammy honorário pelo conjunto da carreira. Flickr - Raph_PH
Nos últimos anos, a cantora também chamou a atenção ao revelar o diagnóstico da síndrome da pessoa rígida, doença neurológica rara anunciada em 2022. Apesar das dificuldades de saúde, Céline voltou aos palcos em 2024 durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.
Em março deste ano, a artista anunciou uma nova residência de shows em Paris e celebrou o retorno nas redes sociais. "Estou tão feliz. Estou tão pronta para isso. Estou me sentindo bem, estou forte. Estou animada", afirmou. "Mal posso esperar para ver vocês de novo".