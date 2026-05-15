Confusão com Ed Motta: saiba o que é a taxa de rolha e quando a cobrança é permitida

Em depoimento prestado à 15ª DP, na Gávea, o artista relatou que se sentiu “chateado e desprestigiado” ao ser informado sobre a cobrança e afirmou aos funcionários que não voltaria mais ao estabelecimento. O artista explicou que é cliente do local há cerca de nove anos e jamais havia sido cobrado ao levar sua garrafa de vinho. Ao questionar o gerente, teria ouvido que a cobrança foi feita porque a sua mesa estava cheia, ao contrário de situações anteriores. Foto: Reprodução de vídeo G1