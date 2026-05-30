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Neta de Carlos Alberto de Nóbrega celebra fim da quimioterapia

'Primeira comemoração de muitas', disse Bruna Furlan, de 25 anos; influenciadora divide com seguidores detalhes da cirurgia e do tratamento de câncer de mama

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Folhapress - Notícias
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Repórter
30/05/2026 19:58

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Fotografia mostra o rosto da influenciadora Bruna Furlan, maquiada e de cabelos soltos
A influenciadora Bruna Furlan comemorou com uma festa o fim da quimioterapia para tratamento de câncer de mama crédito: Instagram/Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Furlan, de 25 anos, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, celebrou uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer de mama.

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Ela, que recebeu o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo com metástase óssea em 2025, compartilhou nas redes sociais imagens da festa que marcou o fim das sessões de quimioterapia.

 

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"Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela, em uma publicação feita na sexta-feira (29/5).

Nas últimas semanas, Bruna também passou por uma mastectomia bilateral, procedimento que remove as duas mamas. Segundo a influenciadora, a cirurgia incluiu a colocação de próteses e a retirada de linfonodos da axila.

"Removi por completo as duas mamas e coloquei prótese também nas duas. A cirurgia foi ótima, foi um sucesso", contou. Ela explicou ainda que os linfonodos foram retirados pela mesma incisão utilizada na cirurgia das mamas, o que ajudou a minimizar as cicatrizes.

Durante a recuperação, Bruna Furlan tem dividido atualizações com os seguidores. Cinco dias após o procedimento, ela relatou ter retirado os drenos utilizados no pós-operatório, etapa que classificou como um grande alívio. "Agora estou mais dolorida, claro, tem dores e desconfortos, mas remover os drenos já ajudou bastante", afirmou.

A influenciadora também disse ter ficado satisfeita com o resultado da cirurgia e com a redução do inchaço e contou ter retomado aos poucos a rotina.

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Apesar da melhora, segue tomando cuidados específicos durante a recuperação, especialmente para evitar movimentos bruscos com os braços enquanto a cicatrização não é concluída.

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