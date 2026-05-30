Neta de Carlos Alberto de Nóbrega celebra fim da quimioterapia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Furlan, de 25 anos, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, celebrou uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer de mama.

Ela, que recebeu o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo com metástase óssea em 2025, compartilhou nas redes sociais imagens da festa que marcou o fim das sessões de quimioterapia.

"Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela, em uma publicação feita na sexta-feira (29/5).

Nas últimas semanas, Bruna também passou por uma mastectomia bilateral, procedimento que remove as duas mamas. Segundo a influenciadora, a cirurgia incluiu a colocação de próteses e a retirada de linfonodos da axila.

"Removi por completo as duas mamas e coloquei prótese também nas duas. A cirurgia foi ótima, foi um sucesso", contou. Ela explicou ainda que os linfonodos foram retirados pela mesma incisão utilizada na cirurgia das mamas, o que ajudou a minimizar as cicatrizes.

Durante a recuperação, Bruna Furlan tem dividido atualizações com os seguidores. Cinco dias após o procedimento, ela relatou ter retirado os drenos utilizados no pós-operatório, etapa que classificou como um grande alívio. "Agora estou mais dolorida, claro, tem dores e desconfortos, mas remover os drenos já ajudou bastante", afirmou.

A influenciadora também disse ter ficado satisfeita com o resultado da cirurgia e com a redução do inchaço e contou ter retomado aos poucos a rotina.

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Apesar da melhora, segue tomando cuidados específicos durante a recuperação, especialmente para evitar movimentos bruscos com os braços enquanto a cicatrização não é concluída.