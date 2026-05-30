Morre Julio Le Parc, mestre da arte cinética

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Julio Le Parc, artista reconhecido por investigar propriedades da luz, das cores e do movimento, morreu neste sábado (30/5), aos 97 anos.

A informação foi divulgada pela galeria Nara Roesler, que representa, no Brasil, o expoente da arte cinética nascido na Argentina e radicado em Paris.

"Nós lamentamos profundamente a perda de Julio Le Parc, um amigo e artista excepcional cuja obra transcendeu as fronteiras da arte", disse a galerista Nara Roesler em publicação nas redes sociais da galeria.

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"Sua paixão pela criatividade e sua capacidade de transformar luz e movimento em experiências inesquecíveis continuarão inspirando gerações.,