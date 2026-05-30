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LUTO NAS ARTES

Morre Julio Le Parc, mestre da arte cinética

Artista argentino que se radicou e desenvolveu a carreira em Paris morreu neste sábado (30/5), na capital francesa, aos 97 anos

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DG
DAVI GALANTIER KRASILCHIK
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DAVI GALANTIER KRASILCHIK
Repórter
30/05/2026 18:01

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O artista Julio Le Parc, de perfil, de boina preta, em frente a uma de suas obras
Julio Le Parc em visita à exposição retrospectiva de sua carreira, realizada em 2019, em Buenos Aires crédito: Emiliano Lasalvia/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Julio Le Parc, artista reconhecido por investigar propriedades da luz, das cores e do movimento, morreu neste sábado (30/5), aos 97 anos.

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A informação foi divulgada pela galeria Nara Roesler, que representa, no Brasil, o expoente da arte cinética nascido na Argentina e radicado em Paris.

"Nós lamentamos profundamente a perda de Julio Le Parc, um amigo e artista excepcional cuja obra transcendeu as fronteiras da arte", disse a galerista Nara Roesler em publicação nas redes sociais da galeria.

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"Sua paixão pela criatividade e sua capacidade de transformar luz e movimento em experiências inesquecíveis continuarão inspirando gerações., 

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