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Miguel Falabella volta a aparecer nu em anúncio de calcinha

O ator reagiu com bom humor ao resgate da foto: 'Ai, que saudade!'

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Repórter
31/05/2026 09:53

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Miguel Falabella relembra campanha publicitária ousada dos anos 2000
Miguel Falabella relembra campanha publicitária ousada dos anos 2000 crédito: Divulgação Globo/Reprodução X

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fotos de Miguel Falabella, de 69 anos, feitas para uma campanha publicitária no início dos anos 2000 voltaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção dos usuários. As imagens, resgatadas por uma publicação no X, mostram o ator posando apenas com uma calcinha, exibindo o físico musculoso que mantinha na época.

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A repercussão levou o próprio Falabella a comentar o assunto. O ator compartilhou o anúncio antigo em suas redes e reagiu à redescoberta das fotos com bom humor. "Ai, que saudade!", escreveu em uma publicação no Instagram.

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Na época em que a campanha foi realizada, Falabella estava entre os nomes mais populares da televisão brasileira graças ao sucesso de Caco Antibes, personagem que interpretava no humorístico "Sai de Baixo".

O retorno das imagens ocorre em um momento de destaque na carreira do artista. Ele se prepara para estrear o musical "Victor ou Victória", previsto para chegar aos palcos na próxima quinta-feira (4/6).

Recentemente, Falabella também tornou público seu relacionamento com o criador de conteúdo Alexandre Altoe. Os dois apareceram juntos em fotos compartilhadas pelo ator nas redes sociais.

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Após cerca de 22 anos afastado das novelas, o ator, roteirista e diretor esteve no elenco de "Três Graças", novela de Aguinaldo Silva na Globo. Falabella interpretou o empresário Kasper Damatta.

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