Dua Lipa se casa com Callum Turner em cerimônia discreta em Londres

Dua Lipa disse sim. A cantora se casou neste sábado (30/5) com o ator Callum Turner em Londres. Os dois estão juntos desde 2023. A cerimônia civil teria acontecido no edifício histórico Old Marylebone Town Hall.

A cantora confirmou o noivado o ator no ano passado. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue.



"Sim, estamos noivos. É muito empolgante. Essa decisão de envelhecer juntos, de ver uma vida ao lado de alguém e simplesmente, não sei, ser melhores amigos para sempre – é uma sensação realmente especial", declarou a artista na época.

Turner e Dua Lipa assumiram publicamente o relacionamento no início de 2023, mas sempre mantiveram a discrição.

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Mesmo em aparições públicas, como em eventos de moda e premiações recentes, os dois evitam expor detalhes da relação. Segundo fontes próximas, o casal valoriza a intimidade e busca preservar ao máximo a vida longe dos holofotes.