Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Dua Lipa se casa com Callum Turner em cerimônia discreta em Londres

Casal formado pela cantora e o ator assumiu o relacionamento há dois anos e manteve a vida amorosa longe dos holofotes desde então

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
31/05/2026 14:27

compartilhe

SIGA
×
Dua Lipa e Callum Turner celebram casamento em cerimônia civil em Londres
Dua Lipa e Callum Turner celebram casamento em cerimônia civil em Londres crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Dua Lipa disse sim. A cantora se casou neste sábado (30/5) com o ator Callum Turner em Londres. Os dois estão juntos desde 2023. A cerimônia civil teria acontecido no edifício histórico Old Marylebone Town Hall.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A cantora confirmou o noivado o ator no ano passado. A notícia veio à tona em entrevista à edição britânica da revista Vogue

"Sim, estamos noivos. É muito empolgante. Essa decisão de envelhecer juntos, de ver uma vida ao lado de alguém e simplesmente, não sei, ser melhores amigos para sempre – é uma sensação realmente especial", declarou a artista na época.

Leia Mais

Turner e Dua Lipa assumiram publicamente o relacionamento no início de 2023, mas sempre mantiveram a discrição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo em aparições públicas, como em eventos de moda e premiações recentes, os dois evitam expor detalhes da relação. Segundo fontes próximas, o casal valoriza a intimidade e busca preservar ao máximo a vida longe dos holofotes.

Tópicos relacionados:

casamento celebridades dua-lipa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay