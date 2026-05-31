Marina Ruy Barbosa não será mais protagonista de novela do Globoplay
Atriz abandona negociações para estrelar folhetim inspirado em obras de Nelson Rodrigues por não conseguiu conciliar compromissos profissionais com as gravações
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Marina Ruy Barbosa não fará mais parte de "Paraíso perdido", próxima novela produzida pelo Globoplay. Ela chegou a negociar sua participação como protagonista da trama, mas as conversas não avançaram .
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Segundo o jornal O Globo, o interesse da plataforma em contar com Marina existia desde as primeiras etapas de desenvolvimento do projeto, iniciado em 2020. No entanto, ela não conseguiu conciliar sua agenda profissional com o cronograma da produção. Com direção de Joana Jabace, as gravações estão previstas para começar em setembro.
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Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo. A história é inspirada em quatro obras de Nelson Rodrigues: "Bonitinha, mas ordinária", "A mulher sem pecado", "Toda nudez será castigada" e "Os sete gatinhos".
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Marina interpretaria Maria Cecília, personagem de "Bonitinha, mas ordinária". Na adaptação, ela seria uma jovem de aparência conservadora que mantém um comportamento distante da imagem que projeta e se envolve com o cunhado, Peixoto, papel escalado para Eduardo Sterblitch. Alexandre Nero viverá Werneck, pai da personagem.
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Marina deixou de ter contato fixo com a Globo em 2024, após ser a vilã de "Fuzuê" (2023). A jovem decidiu explorar novos caminhos e recusou uma renovação de vínculo na época. Nos últimos meses, ela se dedicou para trabalhos no streaming. O principal deles foi a série "Tremembé", na qual interpreta Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002.