Marina Ruy Barbosa não será mais protagonista de novela do Globoplay

Marina Ruy Barbosa não fará mais parte de "Paraíso perdido", próxima novela produzida pelo Globoplay. Ela chegou a negociar sua participação como protagonista da trama, mas as conversas não avançaram .

Segundo o jornal O Globo, o interesse da plataforma em contar com Marina existia desde as primeiras etapas de desenvolvimento do projeto, iniciado em 2020. No entanto, ela não conseguiu conciliar sua agenda profissional com o cronograma da produção. Com direção de Joana Jabace, as gravações estão previstas para começar em setembro.



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Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro contemporâneo. A história é inspirada em quatro obras de Nelson Rodrigues: "Bonitinha, mas ordinária", "A mulher sem pecado", "Toda nudez será castigada" e "Os sete gatinhos".

Marina interpretaria Maria Cecília, personagem de "Bonitinha, mas ordinária". Na adaptação, ela seria uma jovem de aparência conservadora que mantém um comportamento distante da imagem que projeta e se envolve com o cunhado, Peixoto, papel escalado para Eduardo Sterblitch. Alexandre Nero viverá Werneck, pai da personagem.



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Marina deixou de ter contato fixo com a Globo em 2024, após ser a vilã de "Fuzuê" (2023). A jovem decidiu explorar novos caminhos e recusou uma renovação de vínculo na época. Nos últimos meses, ela se dedicou para trabalhos no streaming. O principal deles foi a série "Tremembé", na qual interpreta Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002.