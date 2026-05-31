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Ex-Exaltasamba é hospitalizado pela terceira vez em menos de um ano

Internado para exames que incluem uma endoscopia, Chrigor suspendeu a agenda de shows enquanto médicos avaliam suas condições de saúde

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
31/05/2026 14:32

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Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, é hospitalizado pela 3ª vez em menos de um ano
Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, suspendeu a agenda de shows, enquanto realiza exames crédito: Tupi

O pagodeiro Chrigor, antigo vocalista do grupo Exaltasamba, precisou ser hospitalizado nesta sexta-feira (29/5). Devido ao seu quadro de saúde, o artista de 51 anos cancelou a agenda de apresentações prevista para este final de semana na região Sul do país.

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O cantor passará por uma bateria de procedimentos clínicos para apurar seu estado atual. Entre os exames solicitados pelos médicos está uma endoscopia, necessária para investigar detalhadamente os sintomas apresentados pelo músico.

Em comunicado oficial, a assessoria do artista confirmou a suspensão imediata das atividades. "O cantor está internado nesse momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação", informou a nota publicada nas redes sociais.

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Esta é a terceira internação do pagodeiro em um intervalo inferior a 12 meses. Em setembro do ano passado, ele sofreu lesões físicas ao tentar separar uma briga entre seus dois cachorros da raça pitbull.

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Anteriormente, o músico também precisou lidar com problemas ortopédicos severos. Ele foi submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco, complicação decorrente de uma fratura pré-existente em sua coluna vertebral.

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