Morre Ronald LaPread, baixista e cofundador da banda Commodores, aos 75

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, neste sábado (30/5), o baixista Ronald LaPread, cofundador do grupo de funk-soul Commodores, aos 75 anos. Ele estava em Auckland, na Nova Zelândia, onde vivia desde os anos 1980.

A morte foi confirmada pela filha, a produtora musical Soraya LaPread, nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada. O jornal "NZ Herald" afirmou que ele morreu após uma complicação médica súbita.

LaPread foi um dos fundadores da Commodores em 1968, junto com Lionel Richie, Walter "Clyde" Orange, William "WAK" King, Milan Williams e Thomas McClary. Na época, eles estudavam no Alabama. Originalmente, o grupo se chamava The Mystics; o nome Commodores veio depois.

LaPread participou de 11 álbuns e tocou em músicas como "Brick House", "Three Times a Lady" e "Easy". Seu último show com a banda foi em uma turnê, no ano passado.

Os Commodores foram um dos maiores nomes da Motown Records nos anos 1970 e 1980 e venderam mais de 70 milhões de álbuns.

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Na semana passada, a banda anunciou que se retiraria do Freedom 250's Great American State Fair, evento patriótico que celebra os 250 anos dos Estados Unidos, por discordar de supostas vinculações políticas da iniciativa.