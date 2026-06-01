Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão chamam Gilberto Gil para show em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Eles somam décadas de cumplicidade nos bastidores, mas a primeira turnê conjunta da carreira só se concretizou agora. A partir deste mês de junho, Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão percorrem o país com “O maior encontro do samba”.

A megaprodução estreia no próximo sábado (6/6), no Maracanã, e desembarca em Belo Horizonte em 28 de novembro, no Mineirão.



Todas as apresentações serão realizadas em estádios e arenas. A turnê passa por outras seis cidades brasileiras e ainda embarca em um cruzeiro temático, em janeiro do ano que vem. O samba de quintal, que nasceu despretensiosamente nos subúrbios cariocas, agora vai ocupar alguns dos maiores palcos do país.



Leninha Brandão, empresária de Zeca Pagodinho, assina a direção artística e idealizou o encontro. A direção musical é de Pretinho da Serrinha, que montou uma banda inédita formada por 16 músicos. No repertório, 34 clássicos percorrem diferentes momentos da carreira do trio.



Zeca e Alcione conversaram com o Estado de Minas a poucos dias do início dos ensaios. O carioca de Xerém não se alongou nas respostas. Questionado sobre o que motivou o encontro nos palcos, responde de imediato: “Quem decidiu foi a Leninha”. Em seguida, completa: “Achei legal porque é um reencontro. Vamos relembrar histórias, viajar por aí juntos... Vai ser bem bacana”.



Aos 78 anos, a Marrom usou as redes sociais no mês passado para rebater comentários de que um vídeo em que aparecia sambando teria sido produzido por inteligência artificial.

Após a repercussão, a equipe da artista esclareceu que ela costuma priorizar apresentações sentada por recomendação médica. Em 2022, Alcione foi submetida a cirurgias na coluna vertebral e no quadril. Nos vídeos já divulgados dos ensaios da turnê, ela aparece sentada ao lado dos companheiros.



No último dia 23, durante o Festival Sarará, em Belo Horizonte, a cantora mostrou mais uma vez que continua com o samba no pé. Nos bastidores do evento, também se encontrou com as representantes da nova geração da música brasileira Melly, Luedji Luna e Duquesa.



Convite

Bem-humorada, Alcione conta, por telefone, que recebeu o convite para a turnê do próprio Zeca Pagodinho. “Zeca, quando pega as coisas para fazer, a gente faz”, brinca. O que mais a anima, diz, é a oportunidade de celebrar o samba ao lado dos amigos.



“Significa mais uma vida para a minha vida. Eu gosto muito do que faço e tenho certeza de que Zeca e Aragão também gostam. Quando chega o momento de fazer uma excursão e nos juntarmos para cantar samba, é muito bom. Vai ser divertido. Vai ser uma festa”, afirma.



Fora dos palcos, a cantora define a relação entre os três como uma amizade tranquila, sem “perturbação”, e afirma que eles mantêm contato frequente por telefone. Já Zeca diz que encontrar os amigos é “sempre legal”.



Alcione considera a empreitada ambiciosa. Em Belo Horizonte, os ingressos para o show variam de R$ 87,50 a R$ 990, no pacote VIP. “Eu acho, sim, que é ambicioso. Mas, com a graça de Deus, seremos bem recebidos. Nós vamos encontrar o nosso povo lá”, diz.



A sambista também espera encontrar um público mais jovem, presença que tem percebido com frequência crescente em seus shows. “Tem uma galera jovem muito dedicada ao samba, disposta a ouvir, que conhece das coisas. Eu acho isso bonito. É um movimento que me deixa muito feliz.”



Zeca Pagodinho, por sua vez, evita definir a turnê como ousada. Para ele, o principal atrativo é a oportunidade de dividir o palco com os amigos em uma série de apresentações que “começam cedo e terminam cedo”.

O sambista também afirma não perceber mudanças no perfil do público, porque, do palco, não consegue enxergar esse tipo de coisa. “Consigo olhar a alegria das pessoas”, conta.



Na última semana, o cantor participou das gravações de “Deixa a vida me levar”, longa inspirado em sua vida. Dirigido por Silvio Guindane, o filme começou a ser gravado em 4 de maio. No papel principal está o ator e sambista Pedro Assad, mais conhecido como Mosquito.



A turnê contará com participações especiais em todas as datas. Em Belo Horizonte, o convidado será Gilberto Gil. Ao comentar a participação do baiano, Alcione relembra o apoio que recebeu dele no início da carreira.



“Ele é um amor, um querido. Foi o primeiro compositor a me dar uma música para cantar. Já era uma estrela e me deu uma música. Não teve preconceito por eu ser uma cantora que estava chegando. Me ajudou muito no início da minha carreira”, afirma e depois entoa alguns versos de “O sonho acabou”, composição de Gil que gravou em 1978.



Questionado sobre a estrutura dos shows, Zeca desconversa. Fiel ao espírito de “Deixa a vida me levar”, responde apenas que ainda não sabe de nada. “Na hora, a gente vê”, comenta. Alcione usará figurinos assinados pelo Ateliê Silvia Bevilaqua, com trajes inspirados em Dona Ivone Lara, Leci Brandão e Clara Nunes.



Há uma certeza no repertório, o clássico “Não deixe o samba morrer”, composição de Edson Conceição e Aloísio Silva eternizada na voz da Marrom. “Não vou a lugar nenhum sem cantar essa música. Então está incluída, com certeza”, afirma ela.

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“O MAIOR ENCONTRO DO SAMBA”

Turnê de Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. Em 28 de novembro, no Estádio Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 - São José). Abertura da casa às 16h. Ingressos à venda no Eventim, com preços variando entre R$ 87,50 e R$ 990.