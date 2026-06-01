Selena Gomez mostra tatuagem íntima e chama atenção dos fãs

Selena Gomez, 33, chamou a atenção dos fãs nesse domingo (31/5) ao revelar uma tatuagem que raramente aparece em público. Em um registro compartilhado nas redes sociais, a cantora ajustou o cós do short e deixou à mostra o desenho localizado próximo à região do quadril.

A arte retrata duas mãos unidas em oração envolvidas por um rosário, referência à tradição católica. O trabalho foi feito pelo tatuador Keith McCurdy, mais conhecido como Bang Bang, artista baseado em Nova York, Estados Unidos, que também já assinou tatuagens de nomes como Rihanna e as atrizes Vanessa Hudgens e Ariel Winter

Bang Bang já publicou fotos feitas na época em que realizou o procedimento na região íntima de Selena. O tatuador aproveitou a ocasião para recordar a longa amizade entre os dois.

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Segundo ele, a relação começou há mais de dez anos. Em 2014, quando ainda não possuía um estúdio próprio, a cantora foi até seu apartamento para fazer uma tatuagem, em um dos primeiros trabalhos da parceria que se mantém até hoje.