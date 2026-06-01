'Backrooms', filme de terror saído da internet, vira fenômeno mundial

"Backrooms - Um Não-Lugar" arrecadou US$ 118 milhões nas bilheterias globais em seu fim de semana de estreia e se tornou o terror original com a maior abertura da história. Apenas nos Estados Unidos, o longa orçado em US$ 10 milhões já obteve US$ 81 mi, isto é, mais que o máximo de US$ 65 mi previsto de início.

Baseado numa creepypasta, ou seja, lenda popularizada pela internet, o filme acompanha um vendedor de móveis que descobre um portal para outra dimensão no subterrâneo de sua loja. Uma vez na realidade alternativa, ele se depara com uma imensidão de salas vazias, ligadas por corredores intermináveis, que escondem criaturas bizarras e são revestidas por paredes amareladas.

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O longa também se tornou o filme de maior abertura da A24 e fez de Kane Parsons, que lança o longa aos 20 anos, o cineasta mais jovem a dirigir um filme que chegou ao topo das bilheterias. Entre os recordes, a produção ainda emplacou a quarta maior abertura de um filme de terror, incluindo continuações de sagas famosas.

Ainda no gênero cinematográfico, "Obsessão" encerrou a sua terceira semana com um novo aumento na venda de ingressos, acontecimento raro no circuito exibidor. O longa de Curry Barker, que custou cerca de US$ 750 mil, tem adquirido novas sessões e já ultrapassou os custos em mais de 125 vezes com os quase US$ 150 milhões já arrecadados pelo mundo.

Enquanto "Backrooms" e "Obsessão", ambos dirigidos por youtubers, dominaram o primeiro e o segundo lugar das bilheterias, o novo capítulo de Star Wars, lançado na semana passada, caiu para terceiro ao sofrer uma queda de 70%.

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Lançado sete anos após "A Ascensão Skywalker", até então o filme mais recente da franquia, "O Mandaloriano e Grogu" chegou aos cinemas com US$ 82 milhões, a pior estreia na história da saga.