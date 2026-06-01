Como 'Euphoria' deixou de ser uma das melhores séries da TV

Quando "Euphoria", da HBO, estreou em 2019, Hollywood foi arrebatada por uma produção de excelência técnica até então inédita. Enquanto os cinemas já começavam a enfrentar uma queda de público mesmo antes da pandemia, o streaming investia em histórias autorais com mais cuidado visual, caso de "Succession".



Porém, tinha alguma coisa a mais naquela história de Sam Levinson sobre adolescentes atravessados por sexo, drogas e um certo desespero em relação ao futuro. Um frescor em roteiros a respeito da juventude, sim, mas um toque cinematográfico de tirar o fôlego. Cada episódio parecia um filme, tamanha precisão da equipe nos bastidores. Virou sensação nas redes sociais, entre memes e tutoriais para emular a estética provinda do trabalho artístico da diretora de fotografia Petra Collins.

Isso se estendeu para a segunda temporada, que foi ao ar em 2022. Cenas recriando quadros clássicos para captar a emoção e a trajetória de seus personagens também viralizaram em um contexto pós-pandemia, em que sonhar de novo parecia possível. Quando confirmada a terceira temporada, que deveria ser o último ano do colegial, Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi já estavam grandes demais para a produção com ares independentes e história arriscada.

Banho de água fria



A demora para conseguir a agenda de todos refletiu em uma espera, num primeiro momento, angustiante para os fãs e, depois, imperceptível. O "hype" teria passado? Não necessariamente - a série estreou em 12 de abril com recorde de audiência. O que veio na sequência, porém, foi um banho de água fria para quem se conectava com a produção pela junção entre roteiro e imagem.

Assumindo a passagem do tempo, os novos e últimos episódios nos apresentam como estão os personagens quase cinco anos depois dos últimos acontecimentos. Rue, papel de Zendaya, virou mula de drogas entre México e Estados Unidos para quitar sua dívida com Laurie - Martha Kelly. Cassie, Sydney Sweeney, e Nate (Jacob Elordi) estão noivos, vivendo em uma casa de conto de fadas falida nos subúrbios.

Maddy (Alexa Demie) é assistente de uma das mais prestigiadas agências de talentos em Hollywood. Lexi (Maude Apatow) também está buscando seu lugar na indústria, como assistente de uma poderosa showrunner (Sharon Stone). E Jules (Hunter Schafer) entrou para a faculdade de artes plásticas. O que liga todos eles é a relação tóxica mal resolvida desde a escola, uma espécie de vácuo para o caos que os reaproxima.

Essa tentativa de sobreviver ao mundo adulto, nem tão simples quanto parece, os deixa frente a frente com decisões arriscadas acerca do próprio futuro. E essas premissas adjacentes colocam o roteiro de Sam Levinson em xeque, que falha ao não aprofundar os outros personagens além de Rue.

Imersa em sua melancolia e na difícil luta contra o vício, ela se vê num fogo cruzado entre dois cartéis, o de Laurie e o de seu rival, Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) que, além do tráfico, comanda uma rede de prostituição no Sul da Califórnia. Sua saga final mistura elementos dos filmes clássicos de faroeste com acontecimentos pitorescos à la Quentin Tarantino e "Breaking Bad", sem tanta elegância de suas referências.

As descobertas sexuais e as decisões imaturas que vemos nas primeiras temporadas dão lugar a um mundo mais degradante e saturado. Cassie está pronta para se tornar a "tradwife" perfeita para o seu então noivo, Nate, que luta para manter os negócios do pai.

Sua ambição em ser famosa a conduz pela trilha do OnlyFans, enquanto ele precisa de um empréstimo para manter a construção de um condomínio de luxo e faz uma dívida com "os armênios", outra facção -menos elaborada - da série. Jules descobre que sair com homens mais velhos poderia melhorar a sua renda mensal. Maddy começa um negócio paralelo ao cargo de assistente, como agente de possíveis novos talentos do conteúdo adulto. E Rue, trocada em uma negociação entre os dois líderes rivais, vive na Silver Slipper, strip club de Alamo.

Assim, já sentimos a diferença brutal de condução visual da história. Tudo bem sair do universo "teen" colorido para um mais árido, mas soa tão banal e superficial quanto seus personagens. A falta de Labrinth, compositor da trilha sonora original das duas primeiras temporadas, foi sentida. Suas músicas eram um mergulho na cabeça de cada um deles, trazendo a perspectiva da série para dentro da subjetividade, confusa e relacionável, dos adolescentes. Hans Zimmer, com toda a sua bagagem técnica inquestionável, não atingiu o mesmo efeito.

Objetificação de corpos femininos

Outra reação surgiu logo nos três primeiros episódios, quando a internet se dividiu a respeito da objetificação de corpos femininos em cena. Uns defendendo a licença poética criativa de Levinson -também presente em "The Idol"- e outros questionando a sua relevância.



É nítida a sua intenção de criticar a falência dos valores americanos e colocar um certo niilismo em jogo, mas, a partir do momento em que a câmera assume um ponto de vista que não supera a crítica, ela só reforça a sexualização de suas personagens, reproduzindo novamente o "male gaze" - o olhar masculino - já batido da indústria. Por isso, soa empoeirada a perspectiva, causando comentários como "Euphoria é a fantasia de um homem mediano de mais de 40 anos".



Nos episódios seguintes, esse impacto inicial dá lugar a uma narrativa com muitos personagens, pontas soltas e uma estética cansada. A história se emaranha ao longo da temporada e mostra aos jovens adultos que, depois de certa idade, não adianta ligar para o pai todo-poderoso resolver; a vida cobra de volta.

E atenção, a partir daqui, com os spoilers.

A vida cobrou de Nate, morto por dever dinheiro, de Cassie, agora aprisionada em sua casa de boneca vazia, de Maddy, à deriva nas mãos de Alamo, e de Jules, em um relacionamento superficial que lhe dá garantias financeiras.

Rue, por sua vez, sempre dobrando a aposta da sua aproximação com o fim, é enganada pelo chefe e não resiste aos "remédios para dor" que toma após uma batida na casa de Laurie. Morre de overdose de fentanil no sofá de seu amigo e mentor, Ali (Colman Domingo), em uma das poucas cenas artísticas da temporada.

Ao ouvir um versículo da Bíblia, reencontra sua mãe, seu pai e Fez, em uma homenagem bonita ao ator Angus Cloud, morto em 2023. Despe-se entre a dicotomia da redenção e da tentação. Depois dessa cisão, o último episódio, mesmo com mais de uma hora e meia, corre para resolver algumas coisas e deixa de lado qualquer fechamento para personagens que mereciam mais desenvolvimento, como Maddy e Jules.

É impossível não reconhecer o impacto cultural de "Euphoria", que capturou o "zeitgeist" nas duas primeiras temporadas. Porém, na busca pelo controle, Sam Levinson acabou perdendo a noção do todo e se fez maior do que aquilo que estava criando.

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Deu importância e tempo de tela para penduricalhos, enquanto a subjetividade de seus personagens foi deixada de escanteio. Uma pena. Assim como seus adolescentes, tinha muito potencial.