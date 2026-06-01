Sydney Sweeney descarta objetificação em 'Euphoria': 'Isso se chama atuar'

A atriz Sydney Sweeney, de 28 anos, quebrou o silêncio sobre a conclusão da série "Euphoria", exibida no último domingo (31/5). A estrela publicou uma resposta direta aos comentários que dominaram as redes sociais logo após o encerramento da produção.

Em seu perfil oficial, a artista compartilhou registros inéditos dos bastidores da terceira temporada. Na legenda das fotos, Sweeney foi econômica e enfática ao escrever que o seu trabalho "[Isso] Se chama atuar".

O posicionamento da famosa surgiu após uma onda de questionamentos do público sobre o destino de sua personagem. No desfecho da trama, a jovem Cassie passa a atuar como criadora de conteúdo adulto, encenando diversos fetiches.

sydney sweeneys performance for euphoria really was the highlight of euphoria pic.twitter.com/3aoqH2Q2zu — @sweeneyjpgs (@sweeneyjpgs) June 1, 2026

Muitos espectadores demonstraram desconforto com a trajetória da personagem nos episódios finais. No X, um internauta afirmou que o capítulo "ultrapassou todos os limites em relação à objetificação" da atriz, criticando a exposição da imagem da profissional.

Houve quem sugerisse uma postura hostil da produção contra a artista, devido à natureza das sequências exibidas. "O diretor pelo jeito tem um ódio mortal e interminável pela Sydney", escreveu um usuário, alegando que as cenas fugiam do normal.

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Apesar das controvérsias em torno do roteiro, parte dos fãs saiu em defesa do talento da protagonista. Para um telespectador, a performance de Sweeney foi, na verdade, o grande destaque da série e "o ponto alto" de todo o seriado.