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Sydney Sweeney é cortada de cena de 'O Diabo Veste Prada 2', diz site

Atriz interpretava a si mesma, como cliente famosa, em cena de aproximadamente três minutos, excluída por 'decisão criativa' da equipe do filme

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Folhapress
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Repórter
21/04/2026 18:21

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Sydney Sweeney posa como modelo no lançamento da Syrn, sua nova marca de lingerie
Sydney Sweeney, que vai interpretar Kim Novak no filme 'Sandalous!', teria tido cena cortada de 'O diabo veste Prada 2' crédito: Instagram/ Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sydney Sweeney, atriz conhecida por "Euphoria", fez uma participação especial em "O Diabo Veste Prada 2", mas sua cena foi cortada da versão final.

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Segundo a "Entertainment Weekly", a remoção do trecho foi uma "decisão criativa" da equipe do filme. Inicialmente, ela aparecia numa cena de aproximadamente três minutos no começo do longa, que ajudava na introdução da personagem de Emily Blunt.

Sweeney interpretava ela mesma, uma cliente famosa sendo vestida por Emily Charlton, agora diretora das operações da Dior nos Estados Unidos.

Rumores sobre uma participação surgiram quando Sweeney foi vista em meados de 2025 a caminho do set da sequência estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep, que estreia no Brasil no próximo dia 30.

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Na trama, a agora consagrada jornalista Andy Sachs se reúne com Miranda Priestly e Nigel Kipling para salvar a revista de moda de implodir em meio a um escândalo, e pedem a ajuda de Emily para manter a marca.

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No ano passado, Sweeney causou controvérsia ao estrelar um anúncio de jeans da American Eagle que dizia que ela tinha "great jeans" (ótimos jeans), um trocadilho com "ótimos genes".

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